Глава Республики Тыва отправил региональное правительство в отставку

Кызыл, 26 апреля. Республиканское правительство Тувы ушло в отставку согласно указу врио руководителя региона Владислава Ховалыга. Об этом проинформировала пресс-служба местного кабмина.

Согласно полученным данным, чиновники продолжат выполнять полномочия до формирования нового правительства республики.

«Сегодня, 26 апреля, на республиканском аппаратном совещании врио главы Республики Тыва Владислав Ховалыг своим указом объявил об отставке правительства республики», — сказано в сообщении пресс-службы.

Глава Тувы подчеркнул, что такая мера необходима для эффективной реализации послания российского президента Владимира Путина.

Как стало известно ранее, бывший руководитель Республики Тыва в видеообращении поблагодарил граждан за поддержку.

Ульяновский губернатор также объявил об уходе в отставку, пишет НСН.