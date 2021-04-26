СМИ: вывоз бензина из РФ могут ограничить

Москва, 26 апреля. Правительство РФ разрабатывает правовую основу для оперативного введения запрета на экспорт бензина из страны в случае необходимости.

Российское правительство начало подготовку к возможному ограничению вывоза из РФ такого вида топлива, как бензин. «Коммерсантъ» пишет о том, что сейчас кабмин намеревается внести бензин в список товаров, вывоз которых возможно будет временно ограничить.

Эксперты считают, что в случае внесения в указанный перечень бензина его экспорт может быть оперативно и быстро приостановлен. На данный момент главным поставщиком бензина за рубеж является «Сургутнефтегаз».

Кабмин поручил Министерству энергетики РФ подготовить проекты актов об установлении временного экспорта «отдельных видов нефтепродуктов». Об этом стало известно из протокола совещания у заместителя председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака от 21 апреля.

Многие аналитики и участники рынка относятся к инициативе со скепсисом. Предполагается, что если экспорт нефтепродуктов будет запрещен, то нефтяные компании начнут вывозить из страны другие компоненты бензинового топлива, а объемы переработки бензина могут сократиться.

Примечательно, что цены на бензин в России являются одними из наиболее низких в мире. Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Слава Демченко недавно проанализировал уровень цен на бензин в стране.