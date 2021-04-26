Индейцы отразили нападение картеля, 4 тонны кокаина захвачены на юге Колумбии

Индейцы успешно отразили атаку наркокартелей, власти арестовывают счета и недвижимость крупнейшей строительной компании страны, а военные уничтожают несколько крупных нарколабораторий и захватывают более четырех тонн кокаина — Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает о событиях в Колумбии, где строительный бизнес — такая же смертельная опасность, как и наркокартели.

Федеральное агентство новостей /

Индейцы против картелей

22 апреля 2021 года во время собрания «Регионального индейского совета Кауки» (CRIC) боевики неопознанного наркокартеля напали на местных индейцев-минга из деревень Каймито и Эль-Сорокко. Но в этот раз что-то пошло не так — вместо того, чтобы бежать, индейцы оказали вооруженное сопротивление нападавшим.

«Мы в Минге. Ради территориального контроля, сопротивляясь, мы защищаем жизнь и автономию. Региональный совет коренных народов Каука-CRIC», — сообщил в Twitter CRIC.

#estamosenminga



Estamos en Minga hacia adentro



Por el control territorial, en resistencia defendamos la vida y la autonomía.



Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC pic.twitter.com/DyU2jA0lra — CRIC Colombia Cauca (@CRIC_Cauca) April 23, 2021

Нападение произошло, когда индейцы занимались уничтожением нелегальных посевов коки. Индейцам удалось схватить 12 человек, во время перестрелки 31 человек был ранен. Один из захваченных признался в убийстве 20 апреля 2021 года Сандры Лилианы Пеньи, лидера местных индейцев, которая боролась против наркокартелей и нелегальных посевов коки.

«Убита губернатор Ла Лагуна Сиберия, район Кальдоно департамента Каука в Колумбии Сандра Лилиана Пенья Чоке. Это произошло в ее доме, вооруженные люди застали ее внутри и не говоря ни слова застрелили»

#AltoAlGenocido@IvanDuque

Asesinada la gobernadora de La Laguna Siberia, Caldono Cauca, #Colombia Sandra Liliana Peña Chocué. Los hechos se presentaron en su casa cuando hombres armados la obligaron a salir y sin mediar palabra, le dispararon #SOSPueblosIndigenas @ONU_es @CIDH pic.twitter.com/Skv4rW6N7N — ObservatorioDHP (@ObservatorioDHP) April 20, 2021

После столкновения местные лидеры призвали власти Колумбии обеспечить им немедленную защиту от наркокартелей. Тем более что индейцы занимаются разрекламированной Боготой программой замещения коки на легальные сельхозкультуры.

Свое осуждение убийства Пеньи выразили многие правозащитные организации.

«Мы осуждаем убийство губернатора из коренного населения Сандры Лилианы Пеньи из резервации Лагуна Сиберия в Кальдоно, департамент Каука. Срочно необходимы эффективные меры, чтобы жизнь женщин-лидеров не пострадала из-за их работы по защите жизни и территории их сообществ», — объявило в Twitter колумбийское отделение Агентства ООН по вопросам гендерного равенства.

Rechazamos el asesinato de la gobernadora indígena Sandra Liliana Peña del resguardo Laguna Siberia de Caldono, Cauca. Urgen medidas efectivas para que la vida de las lideresas no se vea perjudicada por su quehacer en defensa de la vida, el territorio y sus comunidades. pic.twitter.com/XIQVcCZH58 — ONUMujeresCol (@ONUMujeresCol) April 20, 2021

«Мы отвергаем насилие и геноцид, которым подверглись коренные общины Кауки», — выразил свою солидарность с пострадавшими Совет коренных общин департамента Кальдас.

Rechazamos la violencia y genocidio que viven las comunidades indígenas del Cauca #Comunicado – CRIDEC – Consejo Regional Indígena de Caldas https://t.co/3TRtDIhY2r pic.twitter.com/pb1ow6yIC5 — -CRIDEC- Consejo Regional Indígena de Caldas (@CRIDEC_caldas) April 24, 2021

К ним присоединилась и католическая церковь.

«Я отвергаю этот безумный акт против коренных общин. CRIC получает мой голос в поддержку. Я только что разговаривал с их руководством, и ситуация критическая. Я рядом с Кали с ранеными. Президент Дуке, Министерство обороны что вы будете делать?» — написал один из руководителей ордена иезуитов в Twitter.

Rechazo éste acto demencial contra comunidades indígenas. @CRIC_Cauca toda mi voz de apoyo. Acabo de hablar con un líder y la situación es crítica. Cerca de Cali con los heridos. @IvanDuque @mindefensa qué responden? #MindefensaRenuncieYa pic.twitter.com/tXdgkD59GP — Padre Huérfano- Libertad, Igualdad, Fraternidad. (@PadreHuerfano1) April 22, 2021

Убийство Сандры Пеньи осудил и посол королевства Нидерланды в Колумбии Эрнст Ноорман.

«Я возмущен убийством местного губернатора в Ресгуардо-де-ла-Лагуна Сандры Лилианы Пенья. Ценный лидер, которая всегда защищала интересы своего сообщества. Зверство, которое Нидерланды категорически отвергают!» — написал он в своем Twitter.

Estoy disgustado por el asesinato a la gobernadora indígena del Resguardo de la Laguna, Sandra Liliana Peña. Una líder valiosa siempre defendiendo los intereses de su comunidad. ¡Una atrocidad que Los Países Bajos rechazan fuertemente!#DefendamosLaVida #StopTheKilling pic.twitter.com/m75FtkODR1 — Ernst Noorman - Embajador de los Países Bajos (@enoorman) April 24, 2021

Ситуация в департаменте Каука серьезно ухудшилась после заключения перемирия с боевиками из леворадикальных «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC). С 2016 года только в этом департаменте были убиты 240 общественных лидеров.

Согласно подсчетам организации Indepaz, с начала 2021 года в Колумбии было убито 52 общественных лидера.

Положении дел в стране настолько неприглядное, что по последним опросам 92,8% колумбийцев считают, что ситуация с общественной безопасностью становится только хуже — это рекордный уровень за последние 10 лет. Все это происходит на фоне падения рейтингов действующего президента Ивана Дуке, которому не доверяют 65% колумбийцев. Если Дуке не сможет решить проблемы с безопасностью в стране, весьма вероятно, что он проиграет на следующих президентских выборах 2022 года.

Разгром строительного концерна

19 апреля 2021 года Генеральный контроллер финансов Колумбии распорядился арестовать 13 банковских счетов и 12 объектов недвижимости, которые принадлежали фирме Integral S. A. Решение было принято в ходе рассмотрения дела об авариях в мае 2018 года во время строительства ГЭС Hidroituango в департаменте Антьокия. Общая сумма арестованного имущества, включая сторонние подрядные организации, оценивается в 4,23 миллиарда долларов.

«Управление финансового контролера наложило арест на счета некоторых подрядчиков Hidroituango в рамках процесса финансовой ответственности. С прошлого года у EPM есть планы строительства, которые гарантируют завершение проекта в различных сценариях», — написал в Twitter бывший мэр Медельина Даниэль Кинтеро.

Contraloría ha embargado cuentas de algunos contratistas de Hidroituango en el marco del proceso de responsabilidad fiscal. Desde el año pasado EPM tiene planes de continuidad que garantizan la terminación del proyecto ante diversos escenarios. #VerdadHidroituango pic.twitter.com/L1oDGIku9b — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 21, 2021

Подрядчикам также должны будут вернуть государству 1,7 миллиарда долларов, выделенных на строительство. Представители компаний заявляют, что финансовые контроллеры не проинформировали их о таком решении, и намереваются оспаривать его.

Проект ГЭС «Идроитуанго» с самого начала сопровождался скандалами. Разрешение на постройку было пролоббировано в 1997 году губернатором Антьокии Альваро Урибе, который в 2002-2010 годах был президентом Колумбии. В зоне постройки происходил захват земель и выселение местных жителей, полицейские спецподразделения запугивали несогласных, а сами местные жители считали, что ГЭС является «часовой бомбой», завершение строительства которой может привести к техногенной катастрофе.

Они были недалеки от истины — 12-18 мая 2018 года произошел прорыв воды через обводные тоннели дамбы, что привело к затоплению прилегающих земель и экстренной эвакуации 120 тысяч человек. Положение было настолько угрожающим, что власти департамента Антьокия рассматривали вопрос о полной эвакуации населения муниципалитетов Тараса и Каукасия. Эксперты предупреждали, что прорыв дамбы станет одной из самых мощных техногенных катастроф в мировой истории, сравнимых с Чернобылем.

Расследование аварии началось в 2018 году, а работы на дамбе после устранения критических неисправностей так и не были возобновлены в полном объеме. Срок окончательного ввода ГЭС в строй точно не известен, долгострой продолжается с 2011 года.

Удар по «Первой структуре»

Самым громким успехом военных в их не слишком успешной борьбе с «наркофракциями» леворадикальных партизанских групп стал захват одного из руководителей «Первой структуры» по прозвищу Джон.

«Захвачены пять членов группировки «Первая структура», среди которых человек, известный под позывным Джон, который отвечал за незаконную логистику и финансовую координацию преступной организации на всей прибрежной территории реки Инирида», — сообщило армейское командование в Twitter.

#Guaviare | Capturados 5 sujetos del GAO-r Estructura Primera, entre ellos, estaría alias Jhon, quien sería el encargado de las coordinaciones logísticas y financieras ilícitas de la comisión criminal de alias Stiven, en toda el área general de las riveras del río Inírida. (1) pic.twitter.com/9ISZH75age — Gral. Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda (@COMANDANTE_EJC) April 24, 2021

Колумбийская армия также сообщила об изъятии военного снаряжения, включая несколько пистолетов, помповых ружей и 50 комплектов униформы национальной полиции.

«В департаменте Гуавьяре военные из 4-й дивизии армии Колумбии и национальной полиции захватили пятерых предполагаемых членов организованной вооруженной группы «Первая структура». Также было изъято военное снаряжение».

#EsNoticia | En #Guaviare, tropas de la #Brigada22 de @Ejercito_Div4, con @ArmadaColombia y @PoliciaColombia, capturaron a cinco presuntos miembros del grupo armado organizado residual Estructura Primera; así mismo se incautó material de guerra e intendencia. #ContraLaAmenaza pic.twitter.com/yegXIcpsDO — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) April 25, 2021

Полицейская форма, считают военные, использовалась для рэкета у сельских жителей, контрабанды оружия и наркотиков. Для кого именно предназначалось все это, пока остается неизвестным.

Когда-то «Первая структура» была одной из самых жестоких и успешных криминально-военизированных группировок, которая контролировала контрабанду наркотиков, топлива, оружия на юге и в центре Колумбии. Однако в 2018 году несколько совместных спецопераций военных и полиции нанесли серьезный удар по финансовым и производственным возможностям ОПГ, от которого она не может оправиться до сих пор. В октябре 2020 года колумбийская армия в том же Гуавьяре захватила Диксона Андреса Эспиносу, главного финансиста группировки, после чего она перестала рассматриваться как серьезная криминальная угроза.

Война с наркотиками

24 апреля 2021 года в ходе совместной операции с генеральной прокуратурой, армией и флотом полиция Колумбии уничтожила нарколабораторию рядом с городом Тумако (департамент Нариньо), внутри которой были обнаружены четыре тонны кокаина.

«Уничтожили в Тумако (Нариньо) незаконную лабораторию по переработке кокаина, производственная мощность которой составляла четыре тонны наркотиков», — сообщает Twitter колумбийской армии.

#LoÚltimo | Destruido en Tumaco, #Nariño, un laboratorio ilegal para el procesamiento de cocaína, el cual tenía capacidad de producción de cuatro toneladas de narcóticos. El lugar fue ubicado por tropas de @FTC_HERCULES con @ArmadaColombia, @FuerzaAereaCol y @FiscaliaCol. pic.twitter.com/sOc9C5AAlM — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) April 25, 2021

«Эта лаборатория предположительно принадлежала так называемому «Западному блоку» диссидентов FARC под командованием Альфонсо Кано, состояла из деревенских построек, соединенных деревянными дорожками. На месте происшествия было обнаружено около четырех тонн кокаина», — сообщил официальный Twitter колумбийской полиции.

Este laboratorio, que pertenecería al denominado Bloque Occidental Alfonso Cano de las disidencias de las Farc, estaba conformado por estructuras rústicas comunicadas por caminos de madera. En el lugar se encontraron cerca de cuatro toneladas de cocaína. pic.twitter.com/VEmo2r3FeN — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 25, 2021

Кроме уже готового кокаина было изъято полтонны кокаиновой пасты, а также более пяти тонн материалов, необходимых для изготовления наркотиков. Эта лаборатория представляет собой крупнейшее производство наркотиков, которое было захвачено властями страны в 2021 году. По сообщениям военных, лаборатория могла ежемесячно производить до четырех тонн кокаина, который должен был поступать на рынки Центральной Америки и в США.

В департаменте Мета колумбийским военным также сопутствовал успех. В деревне Сан-Пабло (муниципалитет Акасиас) 22 апреля 2021 года была ликвидирована нарколаборатория производительностью 200 кг кокаина в месяц, еще 200 кг были захвачены на месте. Предположительно нарколаборатория принадлежала местной ОПГ Puntilleros (то есть «пунтильеро», тореадор, добивающий быка кинжалом), которая является крупнейшим производителем наркотиков в этом департаменте Колумбии.