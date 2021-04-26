Глава МИД Германии рассказал о необходимости российско-немецкого диалога

Берлин, 26 апреля. Ситуация в отношениях России и Германии не должна привести к прекращению двустороннего диалога. Об этом министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас рассказал в интервью украинским СМИ.

Руководитель немецкого внешнеполитического ведомства выступил против ужесточения санкционного давления на Москву. По его мнению, диалог с российской стороной необходим в связи с напряжением в отношениях в последнее время.

«Суть дипломатии заключается в том, чтобы разговаривать с теми странами, отношения с которыми напряжены, а не всегда говорить только с теми, с кем нет разногласий во мнениях. Это в особенности касается России и конкретно сейчас», — сказал глава МИД.

Маас предположил, что власти РФ одобрили инициативу президента США Джо Байдена об организации встречи на высшем уровне. Министр заявил, что удовлетворен, поскольку российская и американская стороны, по-видимому, уже обсуждают время и место проведения переговоров.

Байден ранее предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на летнем саммите в Европе. По информации НСН, американский лидер в ходе сессии Международного климатического саммита отметил, что обрадовался призыву Кремля к международному сотрудничеству в вопросе сокращения углекислого газа.