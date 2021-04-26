Школьница скончалась после падения с девятого этажа под Тверью

Тверь, 26 апреля. Полиция выясняет причины смертельного происшествия в Ржеве. Девочка умерла в больнице от травм, полученных при падении с большой высоты.

Следователи организовали проверку по факту гибели 15-летнего подростка, сообщает пресс-служба СК РФ по региону. Трагедия произошла в воскресенье вечером.

По данным правоохранительных органов, около 17:00 школьница пошла гулять, а через несколько часов ее матери сообщили о смерти девочки. Школьницу госпитализировали после падения с девятого этажа многоквартирного дома, но от полученных травм она скончалась в больнице.

Ранее РИАМО писал о начале проверки после падения ребенка с 15-го этажа жилого дома в Химках.