Помощник Пенкина рассказал, как стал работать на артиста

Москва, 26 апреля. Помощник певца Сергея Пенкина Алексей Черфас познакомился с артистом в молодости. Спустя некоторое время он стал работать на него.

Черфас пел в ресторанах и мечтал попасть на концерт именитого артиста, но все никак не получалось. Однажды ему улыбнулась удача, и он оказался на выступлении Пенкина.

«Я выскочил на сцену. Я вырвал у него микрофон. Спел песню «Дождь осенний». Он сказал, что не думал о таком своем ученике. Предложил подойти на служебный выход. Подарил диск», — сказал Черфас в эфире программы «Звезды сошлись».

В те годы он учился на втором курсе университета. Три года Пенкин и Черфас созванивались. Причем певец всегда перезванивал на городской телефон, считая, что у студентов «никогда денег нет».

«Мы плакались друг другу о жизни. Я стал его водителем. Он денег мне не платил. Зато меня кормил. Я ездил на его машине. Посудку помыть, газончик подстричь. Это все было на мне. Он полностью беспомощен в бытовых вопросах. Неземной человек, словно живет на Марсе. Он ураган. Спит по три часа», — сказал помощник артиста.

Но Черфас не выдержал такой нагрузки, и в итоге ушел от Пенкина. По его словам, он сильно устал.

Артист живет в загородном зале. Он удивил телезрителей суммой, которую он платит за газ. По его словам, ему приходится отдавать по 300 тысяч рублей в год.