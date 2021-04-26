Восемь взрослых и ребенок пострадали в ДТП с маршруткой в Ульяновске

Ульяновск, 26 апреля. Авария с участием маршрутного такси произошла в Засвияжском районе. За медицинской помощью после случившегося обратились девять человек.

Предварительно установлено, что ДТП произошло на перекрестке улиц Ефремова и Отрадной. По данным пресс-службы регионального управления МВД, среди обратившихся за помощью врачей оказался один несовершеннолетний.

Всего в салоне общественного транспорта находилось 13 человек, сообщает сайт 360tv.ru. Помимо маршрутки, в столкновении участвовали еще два автомобиля.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить причину столкновения и все обстоятельства аварии.

Ранее ФАН опубликовал кадры с места массовой аварии у поста ДПС на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге.