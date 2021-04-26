Роспотребнадзор обновил правила для возвращающихся из Турции россиян

Москва, 26 апреля. Отдыхавшие в Турции россияне смогут вернуться в страну на основании новых правил, принятых 26 апреля Роспотребнадзором.

Согласно нововведениям, теперь жители РФ, которые вернутся в страну до 1 мая, должны будут в обязательном порядке сделать повторный ПЦР-тест. Его необходимо пройти в течение пяти дней с момента возвращения в страну.

После получения результатов их нужно будет внести в специальную форму на Едином портале госуслуг. При этом интервал между первым и вторым лабораторным тестом должен составлять не менее суток.

«Сотрудники территориальных органов Роспотребнадзора уполномочены проводить в аэропортах выборочное тестирование на COVID-19 иностранных граждан», — добавили в ведомстве.

Переехавшая в Турцию блогер Мария Долунай рассказала, в каком критическом положении оказалась страна, лишившись возможности принимать россиян из-за коронавируса. По ее словам, туристическая отрасль в стране находится на грани исчезновения.