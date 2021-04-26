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Увеличить налоговый вычет за жилье до 3 млн рублей предложили в Госдуме

Экономика
Увеличить налоговый вычет за жилье до 3 млн рублей предложили в Госдуме
ФБА «Экономика сегодня»  /  Борис Гришин

Москва, 26 апреля. Нижняя палата парламента рассмотрит законопроект о повышении суммы налогового вычета за покупку или строительство жилья с 2 млн до 3 млн рублей.

Автором законопроекта выступил депутат Госдумы от ЛДПР Максим Зайцев. Как говорится в пояснительной записке, проект также предлагает увеличить имущественный налоговый вычет в размере фактических расходов налогоплательщика по уплате процентов в соответствии с договором кредита с 3 млн до 4 млн рублей.

Законопроектом предлагается разрешить получение налогового вычета за каждый купленный объект недвижимости, а не один раз в жизни, как сейчас. Максимальная сумма вычета в таком случае должна составлять 3 млн рублей, считает депутат.

Россияне имеют право оформить налоговый вычет, не выходя из дома. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Оформление вычета по НДФЛ доступно гражданам на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

В мае 2021 года в России вступает в силу ряд нововведений. Среди основных изменений значатся новый налоговый вычет, дополнительные выходные и выплаты некоторым пенсионерам.

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