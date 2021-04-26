Немецкий врач перечислил простые рекомендации по предотвращению инсульта

Берлин, 26 апреля. Соблюдение простых рекомендаций поможет предотвратить инсульт и преждевременную смерть, заявил немецкий врач Кристиан Нольте.

Отказ от курения значительно снижает риск возникновения сердечного приступа. Контроль за артериальным давлением также поможет предотвратить инсульт. Регулярная ЭКГ позволит своевременно выявлять проблемы в работе этого органа, обратил внимание Нольте.

Сахарный диабет и высокий уровень холестерина нередко провоцируют сердечные приступы. Регулярная физическая нагрузка и ограничение потребления мяса способны предотвратить развитие проблем с сердцем, отметил врач.

Чрезмерное употребление энергетиков может негативно сказаться на здоровье сердца. Высокое содержание кофеина, а также красители и другие искусственные добавки в этом напитке могут спровоцировать инсульт и другие проблемы с этим органом.