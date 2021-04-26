Раскрыта тайна 104-летней картины Пикассо «Сидящий мужчина»

Москва, 26 апреля. Картина художника Пабло Пикассо «Сидящий мужчина», написанная в 1917 году, состарилась раньше других работ мастера. Лишь в 1970 году ее передали в дар Музею Пикассо в Барселоне.

На написание картины «Сидящий мужчина» Пабло Пикассо вдохновили «Русские сезоны» Сергея Дягилева. Это одна из четырех работ мастера, датированных 1917 годом. Все картины хранились в одинаковых условиях. Однако одно из полотен сильно потрескалось и на отдельных участках стало напоминать высохшее русло реки.

Музей Пикассо в Барселоне в 2017 году запустил трехлетний исследовательский проект ProMeSa, чтобы выяснить, почему картина «Сидящий мужчина» состарилась. Международная группа ученых провела химический анализ. Еще специалисты изучили слои краски и грунта, используя неинвазивные методы. Исследователям удалось выяснить, что картина «Сидящий мужчина» выполнена на холсте с более плотным плетением. К тому же она покрыта толстым слоем грунта животного происхождения. Из-за изменений показателя влажности возникло сильное натяжение в грунте, в результате чего появились трещины.

В Севастополе завершился I Международный фестиваль-пленэр «Славянское единство». В нем приняли участие 30 художников из России, Белоруссии и Латвии. Мастера запечатлели на своих полотнах Херсонес, Балаклаву, Инкерман и мыс Фиолент.