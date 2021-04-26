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Начальник службы безопасности Тимати назвал примерный размер своей зарплаты

  /   Обновлено: 26 апреля 2021 10:23
Шоу-бизнес
Начальник службы безопасности Тимати назвал примерный размер своей зарплаты
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 26 апреля. Глава службы безопасности известного рэпера Тимати Дмитрий Егоров рассказал, как оплачивается труд телохранителей музыканта.

По словам Егорова, безопасность основателя лейбла Black Star обеспечивают десять человек — шесть телохранителей и четыре водителя. Начальник службы безопасности отметил, что Тимати хорошо платит охраняющим его сотрудникам. Сумму Егоров не уточнил, но назвал примерный размер своей зарплаты.

«Моя зарплата чуть меньше шестизначного числа в валюте», — сказал он в эфире шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Как сообщил главы охраны Тимати, обычно сам рэпер едет в одном автомобиле, а его сопровождение — во второй машине. Самым трудным эпизодом в работе телохранителей музыканта являются концерты, уточнил Егоров.

Выступления проходят в клубах и на больших стадионах. Во время концерта фанаты могут залезть на сцену, поэтому охранникам приходится сохранять бдительность. Кроме того, поклонники часто пытаются обнять Тимати.

«Мы всегда с оружием. Он без охраны никогда не ходит. Работать начинаем примерно с обеда и до позднего вечера. Но он может и в девять часов утра встать и нас вызвать», — добавил глава службы безопасности.

Тимати является участником шоу «Холостяк», в котором за его сердце борются несколько девушек. Одна из претенденток была настолько разочарована поведением рэпера, что у нее даже случился нервный срыв.

тимати рэпер телохранитель
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