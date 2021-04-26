Начальник службы безопасности Тимати назвал примерный размер своей зарплаты

Москва, 26 апреля. Глава службы безопасности известного рэпера Тимати Дмитрий Егоров рассказал, как оплачивается труд телохранителей музыканта.

По словам Егорова, безопасность основателя лейбла Black Star обеспечивают десять человек — шесть телохранителей и четыре водителя. Начальник службы безопасности отметил, что Тимати хорошо платит охраняющим его сотрудникам. Сумму Егоров не уточнил, но назвал примерный размер своей зарплаты.

«Моя зарплата чуть меньше шестизначного числа в валюте», — сказал он в эфире шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Как сообщил главы охраны Тимати, обычно сам рэпер едет в одном автомобиле, а его сопровождение — во второй машине. Самым трудным эпизодом в работе телохранителей музыканта являются концерты, уточнил Егоров.

Выступления проходят в клубах и на больших стадионах. Во время концерта фанаты могут залезть на сцену, поэтому охранникам приходится сохранять бдительность. Кроме того, поклонники часто пытаются обнять Тимати.

«Мы всегда с оружием. Он без охраны никогда не ходит. Работать начинаем примерно с обеда и до позднего вечера. Но он может и в девять часов утра встать и нас вызвать», — добавил глава службы безопасности.

Тимати является участником шоу «Холостяк», в котором за его сердце борются несколько девушек. Одна из претенденток была настолько разочарована поведением рэпера, что у нее даже случился нервный срыв.