Киев, 26 апреля. Экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко предложил Киеву приостановить работу дипведомств в России, так как они не могут «действовать эффективно».

Такое предложение он назвал альтернативой разрыву дипотношений с Москвой, пишут украинские СМИ.

«Я просто считаю, что это должно быть среди тех альтернатив, которые могут рассматриваться сегодня украинской стороной для того, чтобы реагировать на развитие ситуации», — отметил Грищенко.

Он добавил, что Киеву нужно было разорвать дипломатические отношения с Москвой еще в 2014 году. Хотя такое решение является лишь формальностью, так как с того времени связь между странами фактически не прекращается.

Ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук анонсировал историческое решение, которое поможет достичь мира на юго-востоке страны, передает «Национальная служба новостей». В то же время стало известно, что Вооруженные силы Украины перебросили порядка 43 танков в один из населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории Донбасса.