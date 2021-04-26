Ученые из США предложили производить медь с помощью бактерий

Вашингтон, 26 апреля. Бактерии оказались способны генерировать медь посредством уникальной реакции, выяснили американские ученые после проведенных исследований.

Медь считается одним из востребованных материалов, но ее добыча сопровождается токсическим воздействием на окружающую среду. К тому же, запасы этого металла являются исчерпывающими. Поэтому американские эксперты решили найти другой способ производства материала.

Ученые в ходе исследования показали, как микроорганизмы преобразуют ионы сульфата меди в частицы нольвалентной металлической меди. Вероятно, что в мире существует несколько видов бактерий, которые могут выделять одноатомную медь, но пока найден лишь одна разновидность микроорганизмов.

Специалисты продолжают изучать воздействие бактерий как на окружающую среду, так и на организм человека. Ученые из Массачусетского университета нашли неизвестные ранее микроорганизмы, незаметные для иммунитета. Чтобы не подхватить бактериальную инфекцию, рекомендуется чаще проветривать помещения, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".