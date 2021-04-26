ВСУ пять раз обстреляли ЛНР в течение суток

Луганск, 26 апреля. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают незаконную практику обстрелов Донбасса с использованием минометов и гранатометов.

Об этом сообщили официальные представители Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки, 25 апреля... зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня», — отмечается в опубликованном релизе.

Удары наносились из гранатометов и минометов калибром 120 миллиметров.

Ранее представители ЛНР сообщали, что 24 апреля не было зафиксировано обстрелов территории республики. Также стало известно о подрыве бойцов ВСУ на неизвестном взрывном устройстве близ города Счастье, в результате чего один военнослужащий погиб, а другой получил тяжелые ранения.