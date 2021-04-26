Неизвестный избил главу поселения в Ленобласти

Санкт-Петербург, 26 апреля. Глава поселка Лебяжье подвергся нападению со стороны незнакомца. Инцидент произошел в субботу вечером, когда депутат возвращался домой с рыбалки.

По словам пострадавшего, злоумышленник толкнул его в спину и опрокинул на землю. После этого мужчина начал избивать жертву ногами, а затем сел в подъехавшую иномарку и скрылся. Подозреваемый был одет в спортивный костюм и кроссовки.

Депутата в срочном порядке госпитализировали. У него диагностировали многочисленные ушибы. Сам пострадавший затрудняется назвать возможные мотивы преступника.

Ранее издание РИАМО сообщало о задержании актера Александра Паля по подозрению в избиении хоккеиста.