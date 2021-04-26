Доллар подорожал на старте торгов Мосбиржи

Москва, 26 апреля. Курс нацвалюты США к российскому рублю на старте торгов Московской биржи вырос относительно уровня закрытия предыдущих торгов на 0,01 копейки. Доллар торгуется по 74,87 рубля.

Европейская валюта, в свою очередь, подорожала до 90,55 рубля. Это на 14,4 копейки выше прошлого значения, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс рубля зависит от многих факторов, обратил внимание ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. По его мнению, говорить об устойчивой тенденции к росту российской валюты в настоящий момент рано. Ожидать 60 рублей за доллар в пределах полугода не стоит, уточнил специалист.

При этом существенных рисков снижения обменного курса рубля или факторов, которые могли бы спровоцировать нестабильность российской валюты, сейчас не наблюдается, добавил проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин.