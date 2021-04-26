Перечислены простые и безвредные способы окраски яиц на Пасху

Москва, 26 апреля. Христиане меньше чем через неделю отметят главный православный праздник, Пасху. Многие люди окрасят куриные яйца к традиционному столу.

Дарить окрашенные яйца на праздник — древний обычай. В христианстве они считаются символом гроба и воскресения. С годами палитра цветов, в которые их окрашивают, расширилась. Как просто и безопасно раскрасить скорлупу объяснила врач диетолог, нутрициолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

«Луковый» способ окрашивания считается самым лучшим. Благодаря ему яйца не только приобретают пасхальный внешний вид, но и сохраняют полезные свойства, объяснила медик. Помимо этого метода существует и ряд других способов, которые не нанесут вреда здоровью.

«Чтобы вообще не бояться никакого воздействия от химических красителей, можно окрашивать и другими натуральными красителями: кофе, куркума, свекла. Можно окрасить яйца шафраном», — объяснила медик в комментарии «Невским Новостям».

Спрос на яйца традиционно растет в преддверии Пасхи. Их производство на хозяйствах Московской области за первый квартал 2021 года составило 35 млн штук, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.