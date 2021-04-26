Россиянам дали советы по правильной окраске яиц накануне Пасхи

Москва, 26 апреля. Завершить приготовление яиц к Пасхальному Воскресенью лучше в середине Страстной недели, заявил священник Филипп Ильяшенко.

Покраску яиц лучше всего сделать в начале предпасхальной недели для того, чтобы потом не отвлекаться от церковных служб. Идеальным в этом году будет завершить их подготовку примерно 28 мая, заявил заместитель декана исторического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, священник Филипп Ильяшенко.

«К среде все это хорошо бы закончить, чтобы в четверг можно было пойти причащаться, а в пятницу — крестный ход, на погребение плащаницы. В субботу также хорошо бы попасть на службу и днем освятить приготовленную пищу в любом храме», — цитирует его «Вечерняя Москва».

В этом году в связи с пандемией коронавирусной инфекции Пасхальное богослужение в Петербурге пройдет с рядом ограничений. Посетить храм не смогут участвовать горожане старше 65 лет или люди с хроническими заболеваниями. Этим категориям граждан рекомендовано остаться дома и отметить Пасху в кругу семьи.