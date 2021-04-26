Критик Соседов рассказал о жизни с мамой в двухкомнатной квартире

Москва, 26 апреля. Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал о жизни с мамой в двухкомнатной московской квартире, подробностями он поделился в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Критик отметил, что у него никогда не было помощников, так как он не участвует в круглосуточных съемках, как делают актеры в сериалах.

«Меня не снимают в разных фильмах, как некоторых. Нам с мамой хорошо в двухкомнатной квартире. Она у нас всего 57 квадратных метров», — рассказал Соседов.

Они с родительницей сами проводят уборку, отметил музыкальный критик, в квартире есть «замечательный» пылесос. По словам Соседова, ему пришлось бы искать помощницу в случае интенсивной занятости.

«Если была бы занятость колоссальная и маме, не дай бог, было плохо, то, конечно, пришлось бы искать помощницу», — признал Соседов.

Ранее Соседов заявил, что современная отечественная эстрада сильно обмельчала. По мнению критика, на эстраде нет новых звезд из-за «кризиса времени, вкусов, моды». Сейчас нет высокой эстрады с великой композиторский и поэтической школой, каждый пишет «как может».