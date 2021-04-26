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Эксперты рассказали, чем отличается звонок помощника Сбербанка от мошенников

Общество
Эксперты рассказали, чем отличается звонок помощника Сбербанка от мошенников
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Москва, 26 апреля. Эксперты рассказали, чем звонок робота Сбербанка, который обзванивает клиентов с индивидуальными предложениями, отличается от звонка мошеннического бота.

Звонки от робота с номера 900 регулярно поступают клиентам Сбербанка. Он обращается к собеседнику по имени и отчеству и просит подтвердить эту информацию. Клиенты банка сочли такие звонки подозрительными и прерывали разговор. Но в Сбербанке заявили, что звонит действительно их робот.

«Для того, чтобы робот смог озвучить предложение, ему необходимо провести идентификацию, так как предложение индивидуальное и не может быть озвучено третьим лицам», — уточнили в банке.

В то же время в конце прошлого года Сбербанк предупреждал, что мошенники начали использовать роботов. Очень часто они звонят с номеров, которые начинаются на +7 499 или +7 495, тогда как банк звонит с номера 900.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева посоветовала сбрасывать звонки ботов, «роботов» и прочие авто-звонки. Директор по разработке Qrator Labs Михаил Левитин согласен со специалистом и предупреждает об угрозе сбора голосовых слепков россиян.

«Сейчас пока не очень понятно, как именно они могут быть впоследствии использованы, особенно если в распоряжении мошенников есть еще какие-то дополнительные персональные данные, которые с завидным постоянством утекают из разных каналов», — цитирует Левитина РИА Новости.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов отметил, что подделать принадлежащие официальным организациям короткие номера злоумышленники не могут. Такие попытки сотовые операторы отслеживают и блокируют звонки.

Но злоумышленники часто добавляют символы «+», «+?», «8-», чтобы обойти блокировки. Эксперт рекомендует пользователям оставаться бдительными, установить решения для определения незнакомых номеров и внимательно смотреть на номер входящего звонка.

Ранее начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов заявил, что некоторые злоумышленники могут заполучить биометрические данные человека без ведома владельца. Обезопаситься можно, если установить в приложениях двухфакторную аутентификацию, которая требует проверки личности в два этапа, уточнил эксперт.

сбербанк мошенники эксперты
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