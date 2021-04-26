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Пуск ракеты «Союз-2.1б» с 36 спутниками OneWeb посвятили Гагарину. События дня

Общество
Пуск ракеты «Союз-2.1б» с 36 спутниками OneWeb посвятили Гагарину. События дня

Пуск ракеты «Союз-2.1б» посвятили Гагарину

Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный с 36 спутниками связи британской компании OneWeb, трансляцию запуска ведет «Роскосмос». Спустя несколько минут ракета вывела разгонный блок «Фрегат» на суборбитальную траекторию. Он доставит спутники на целевую круговую орбиту высотой порядка 450 километров. От начала пуска до завершения операции, как сообщает компания Arianespace, пройдет 3 часа 51 минута 40 секунд. Чтобы вывести все спутники в расчетные точки, «Фрегату» потребуется два включения двигателя. Аппараты будут отделяться группами, всего состоится девять отделений. Далее они самостоятельно, за счет собственных двигателей, выйдут в рабочие точки.

35 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС

Пуск ракеты «Союз-2.1б» с 36 спутниками OneWeb посвятили Гагарину. События дня
wikipedia.org  / IAEA Imagebank / CC BY-SA 2.0

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 35 лет назад, в ночь на 26 апреля 1986 года, когда взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока №4. В окружающую среду оказалось выброшено большое количество радиоактивных веществ. Согласно выводам экспертов, основной причиной случившегося стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС. Действия персонала четвертого блока привели к тому, что реактор, имевший ряд конструкционных недостатков, попросту не мог не взорваться. Версия теракта в качестве причины катастрофы на станции рассматривалась всерьез, рассказал в интервью Анатолий Ткачук, в свое время занимавший должность начальника оперативной группы КГБ СССР по войскам чернобыльской зоны. По словам генерал-майора ФСБ России в отставке, в ходе расследования была изучена вся история атомной станции с момента начала ее строительства. Версии тщательно дополнялись и анализировались разными специалистами. Ткачук отметил, что рассекреченные ранее документы КГБ свидетельствуют о том, что дисциплина персонала Чернобыльской АЭС оставляла желать лучшего. Собеседник агентства также уточнил, что иностранные разведки с помощью завербованных граждан СССР сразу после аварии на Чернобыльской АЭС пытались получить информацию о том, что там происходит. Кроме того, по его словам, за рубежом хотели знать, какие меры безопасности в атомной энергетике надо предпринимать и что учитывать в развитии ядерных вооружений, а также пытались получить данные о методах работы советской гражданской обороны, армии, медицины и других служб в условиях чрезвычайных ситуаций.

В Лос-Анджелесе объявили лауреатов премии «Оскар»

Пуск ракеты «Союз-2.1б» с 36 спутниками OneWeb посвятили Гагарину. События дня
Global Look Press  / Javier Rojas

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения награды киноакадемии США. Трансляцию «Оскара» вел телеканал ABC. Лучшим фильмом года признали фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» о женщине, которая, оставшись без работы и дома, стала путешествовать по США в автофургоне. Актриса Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая главную героиню, удостоилась «Оскара» в номинации «Лучшая актриса». «Оскара» за лучшую мужскую роль удостоился Энтони Хопкинс, снявшийся в фильме «Отец». Таким образом, он стал самым пожилым обладателем золотой статуэтки.

Из ТРЦ в Новосибирске эвакуировали всех посетителей

Пуск ракеты «Союз-2.1б» с 36 спутниками OneWeb посвятили Гагарину. События дня
Федеральное агентство новостей  / Елена Новицкая; Александр Маньков

Экстренно эвакуированы посетители и сотрудники торгового комплекса «Мега» на Левом берегу города. Как сообщили ФАН в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области, в здании сработала пожарная сигнализация. Администрация торгово-развлекательного центра провела эвакуацию посетителей до приезда спасателей.

 

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