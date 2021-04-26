Дизайнер Шишкин рассказал о предпочтениях Путина в моде

Москва, 26 апреля. Основатель «Портновской мануфактуры «Shishkin» Дмитрий Шишкин сообщил, что у президента России Владимира Путина классический взгляд на моду.

Глава государства согласился, чтобы ему сшили комплект спортивной одежды коллекции Putin Team. По словам дизайнера, особых предпочтений к костюму у российского лидера не было.

«Президент — человек достаточно классического, я бы даже сказал, консервативного взгляда на моду. И мы тоже придерживаемся более лаконичной эстетики, нежели супертрендовой, молодежной. Я думаю, в плане вкуса мы друг друга устроили, и вопросов никаких не было», — сообщил Шишкин в разговоре с РИА Новости.

Летом 2020 года Путин провел совещание о ситуации в легкой промышленности. Шишкин, выступая на встрече, предложил главе государства сшить для него спортивный костюм. Путин согласился.