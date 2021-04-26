Астролог рассказала, как привлечь удачу в конце апреля

Новая неделя уже стучится к нам в двери и обещает быть крайне активной и деятельной. Многие смогут свернуть горы или решить сложную ситуацию в свою пользу. Об этом в комментарии ФАН рассказала астролог Яна Ваганова.
26 апреля, понедельник
Сегодня покупки будут приятными и полезными, а главное — разумными. Красивые вещи будут притягивать ваш взгляд, захочется обновить гардероб. Возможны повышенная эмоциональность и всплески негодования на близких, будьте терпимее. Хорошо для стрижек, маникюра и обновок. Удача от всего красивого.
27 апреля, вторник
Сегодня особенно хочется проявить себя и показать свою значимость, для этого будут силы. Можно браться за новые дела, многое получится даже лучше, чем вы могли ожидать. Все плоды сегодняшнего дня будут в прямом смысле процветать — и хорошее, и плохое. Если вдруг хандра или депрессия заглянут к вам, сходите в спортзал или помедитируйте. Удачными будут операции с деньгами.
28 апреля, среда
События дня будут подталкивать делать какой-либо выбор, принимать важные решения. День для этого не подходящий — возьмите паузу. А вот постановка целей на будущее — это именно то, чем сегодня нужно заниматься. Оба созвездия ориентированы на отношения, но каждое по-своему. Устройте себе незабываемое свидание.
29 апреля, четверг
Пришло время для интересных идей. Они могут показаться слишком смелыми или странными на первый взгляд, но вполне жизнеспособными. Сегодня можно расставить все точки над «i» в спорных вопросах со своими коллегами и близкими. Удача сопутствует тем, кто участвует в рискованных делах или отстаивает свои интересы.
30 апреля, пятница
Сегодня могут неожиданно открыться какие-то обстоятельства, причем не с лучшей стороны, особенно это может касаться здоровья. Важные начинания не принесут нужных результатов, поездки и покупки тоже стоит отложить, все начатое утечет сквозь пальцы. Удачный вариант — заняться посадками, уборкой участка или просто провести день на даче.
1 мая, суббота
Сегодня прекрасный день для реализации самых смелых планов. Название созвездия переводиться как «Первая победа», а значит, начатое сегодня даст быстрые результаты — в этот день вы способны разобраться со всеми вопросами. Удача улыбнется тем, кто щедр и заботится о близких.
2 мая, воскресенье
Если вы давно откладывали какое-то дело, то сегодня самое время начать — вы будете понимать, как нужно действовать. А десять божеств этого созвездия дадут любым начинаниям зеленый свет. Хорошо отправляться в короткие путешествия. В целом день очень деятельный и кипучий. Удача улыбнется всем, кто не сидит на месте.