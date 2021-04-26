Астролог рассказала, как привлечь удачу в конце апреля

Новая неделя уже стучится к нам в двери и обещает быть крайне активной и деятельной. Многие смогут свернуть горы или решить сложную ситуацию в свою пользу. Об этом в комментарии ФАН рассказала астролог Яна Ваганова.

26 апреля, понедельник

Сегодня покупки будут приятными и полезными, а главное — разумными. Красивые вещи будут притягивать ваш взгляд, захочется обновить гардероб. Возможны повышенная эмоциональность и всплески негодования на близких, будьте терпимее. Хорошо для стрижек, маникюра и обновок. Удача от всего красивого.

27 апреля, вторник

Сегодня особенно хочется проявить себя и показать свою значимость, для этого будут силы. Можно браться за новые дела, многое получится даже лучше, чем вы могли ожидать. Все плоды сегодняшнего дня будут в прямом смысле процветать — и хорошее, и плохое. Если вдруг хандра или депрессия заглянут к вам, сходите в спортзал или помедитируйте. Удачными будут операции с деньгами.

28 апреля, среда

События дня будут подталкивать делать какой-либо выбор, принимать важные решения. День для этого не подходящий — возьмите паузу. А вот постановка целей на будущее — это именно то, чем сегодня нужно заниматься. Оба созвездия ориентированы на отношения, но каждое по-своему. Устройте себе незабываемое свидание.

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29 апреля, четверг

Пришло время для интересных идей. Они могут показаться слишком смелыми или странными на первый взгляд, но вполне жизнеспособными. Сегодня можно расставить все точки над «i» в спорных вопросах со своими коллегами и близкими. Удача сопутствует тем, кто участвует в рискованных делах или отстаивает свои интересы.

30 апреля, пятница

Сегодня могут неожиданно открыться какие-то обстоятельства, причем не с лучшей стороны, особенно это может касаться здоровья. Важные начинания не принесут нужных результатов, поездки и покупки тоже стоит отложить, все начатое утечет сквозь пальцы. Удачный вариант — заняться посадками, уборкой участка или просто провести день на даче.

1 мая, суббота

Сегодня прекрасный день для реализации самых смелых планов. Название созвездия переводиться как «Первая победа», а значит, начатое сегодня даст быстрые результаты — в этот день вы способны разобраться со всеми вопросами. Удача улыбнется тем, кто щедр и заботится о близких.

2 мая, воскресенье

Если вы давно откладывали какое-то дело, то сегодня самое время начать — вы будете понимать, как нужно действовать. А десять божеств этого созвездия дадут любым начинаниям зеленый свет. Хорошо отправляться в короткие путешествия. В целом день очень деятельный и кипучий. Удача улыбнется всем, кто не сидит на месте.