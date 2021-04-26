Сельский туризм могут узаконить в России в конце весны 2021 года

Москва, 26 апреля. Госдума до конца весенней сессии 2021 года может принять законопроект о сельском туризме в России.

Законопроект закрепит в законодательстве определение «сельского туризма» — путешествий в маленькие города населением до 50 тысяч человек и сельскую местность, сообщают «Известия».

В России уже признаны туристическими центрами около 800 таких небольших городов, среди которых Суздаль, Углич, Таруса, Мышкин, Валдай. Предполагается, что в рамках туризма будут предоставляться услуги по временному размещению, питанию, организации досуга, экскурсионных и иных услуг. Однако кабмин внес уточнение, что размещение «сельских туристов» не будет учитывать гостиницы.

Недавно депутат ГД Геннадий Онищенко выступил против возобновления авиасообщения с Египтом. В беседе с ФАН он отметил, что туризм в этом направлении не имеет ничего общего со здоровьем и отдыхом, а способствует лишь восстановлению египетской экономики.