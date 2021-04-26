Киев, 26 апреля. Переселенцы с Донбасса не желают становиться украинцами и привозят на территорию Незалежной русские повадки.

О нежелании жителей Донбасса поддаваться «украинизации» рассказал львовский журналист Остап Дроздов в эфире «4 канала».

«Они приезжают сюда, и их дети продолжают што-кать и как-ать и не считают необходимым лишать себя симпатии к русскому шансону. Они привозят с собой все привычки русифицированного, колонизированного субъекта и тут его экстраполируют», — сказал Дроздов.

Он привел в пример свою соседку, которой понадобилось всего четыре месяца, чтобы освоиться в Италии, в то время как русские «все делают русским». Ранее Дроздов называл украинцев «паскудными и орусевшими» и допускал оскорбления в адрес русскоязычных украинцев. Украинского президента Владимира Зеленского львовский журналист называл «отрыжкой советской эпохи».

Донбасс не захотел отказываться от своей идентичности, поэтому его сегодня обстреливают те, кто пытается убить в себе русского. К такому мнению в интервью ФАН ранее пришел лидер движения русских украинцев «Парус», общественный деятель и журналист Юрий Кот.

Эксперт заявил, что киевские власти ведут себя, как подростки с завышенным мнением, поскольку отказываются напрямую разговаривать с жителями Донецкой и Луганской народных республик. Лидер движения русских украинцев «Парус» считает, что нынешняя киевская власть, в отличие от Донбасса, не хочет мира, поэтому и продолжает саботировать Минские соглашения.