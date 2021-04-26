Миранчук помог «Атланте» разгромить «Болонью» в матче первенства Италии

Рим, 26 апреля. Итальянский футбольный клуб «Атланта» со счетом 5:0 разгромил «Болонью» в матче 33-го тура чемпионата Италии, в котором отличился российский полузащитник Алексей Миранчук.

Россиянин появился на поле во втором тайме и забил последний в этой встрече гол через 12 минут после выхода. Миранчук провел за «Атланту» в различных турнирах 26 матчей, сделал одну результативную передачу и забил шесть голов.

После этого матча клуб набрал 68 очков, заняв в турнирной таблице чемпионата Италии второе место. С отрывом в 11 очков первую строчку удерживает «Интер». «Болонья» находится на 12-м месте с 38 очками.

Ранее сообщалось, что форвард «Зенита» Сердар Азмун заинтересовал клубы серии А, в том числе «Аталанту», за которую выступает Миранчук. Контракт иранского футболиста с петербургским клубом действует до 2022 года.