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Половина россиян хотела бы перейти на гибридный режим работы

Общество
Половина россиян хотела бы перейти на гибридный режим работы
pixabay.com  /  Vlada Karpovich

Москва, 26 апреля. Более половины россиян хотели бы самим выбирать — трудиться из дома или офиса. Эффективнее работу в офисе считает лишь 16% граждан, говорится в исследовании банка «Открытие».

«Пандемия COVID-19 изменила отношение россиян к форматам работы. 51% заявили, что для них наиболее предпочтительным является гибридный график, когда есть возможность выбирать — работать из дома или из офиса. Больше всего сторонников такого формата в Южном федеральном округе, меньше всего — на Дальнем Востоке и Северном Кавказе», — цитирует экспертов РИА Новости.

Однако 18% респондентов заявили, что работать из дома им не позволяет характер их работы. По мнению 16% опрошенных, работать в офисе эффективнее. Больше всего сторонников работы в офисе оказалось в Московском регионе, меньше всего — на Урале и в Южном округе. Что лучше работать только из дома, полагают 14% респондентов.

Почти половина (49%) участников опроса считают, что свободный трудовой график и формат дистанционной работы в будущем будут более востребованы, хотя на постоянной основе внедрить такой формат можно не везде. Около 33% опрошенных верят в победу дистанционного формата работы благодаря видеосвязи и развитию технологий, 14% респондентов считают, что будут торжествовать очные форматы работы, потому что людям требуется живое общение. Лишь 4% россиян считают, что после пандемии произойдет полный возврат к доковидным принципам организации работы.

Идею перехода на четырехдневную рабочую неделю с сохранением оплаты труда поддерживает половина опрошенных. Безоговорочно поддерживают четырехдневную рабочую неделю 18% участников опроса, 14% россиян относятся к такому графику резко отрицательно, 12% считают, что не нужно ничего менять, а 6% утверждают, что у них нет четкой рабочей недели, и они работают, когда хотят.

Исследование проводилось 19-23 апреля в городах с населением более 100 тысяч человек по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет.

Ранее входящий в экосистему «Сбера» сервис «Работа.ру» составил апрельский рейтинг востребованных среди российских работодателей профессий с самыми высокими зарплатными предложениями. Одну из самых высоких зарплат предлагают Java-разработчику в Москве. Соискатель может рассчитывать на 185 тыс. рублей в месяц.

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