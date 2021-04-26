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Эмбер Херд сыграет в «Аквамене 2» несмотря на протесты фанатов

Шоу-бизнес
Эмбер Херд сыграет в «Аквамене 2» несмотря на протесты фанатов
Кадр из фильма «Аквамен»

Лос-Анджелес, 26 апреля. Голливудская актриса Эмбер Херд подтвердила, что сыграет Меру в продолжении фильма «Аквамен», хотя фанаты ее мужа Джонни Деппа были против этого.

Исполнительница роли Меры все же появится в сиквеле. Девушка объявила об этом через свою страницу в Instagram. Об этом сообщает издание ScreenRant.

Актриса выложила фотографию, где она занимается в спортзале. Под постом она поставила хештег #aquaman2, который недвусмысленно намекает на то, что Херд вернулась к своей роли и хочет быть в оптимальной форме к началу съемок.

Экс-супруга Джонни Деппа не единственная из актерского состава, кто начал подготовку к рабочему процессу. Актер Яхья Абдул-Матин II объявил об этом еще в январе, а его коллега и исполнитель главной роли Джейсон Момоа в марте шутливо сообщал, что сел на особую диету.

Похоже, что фанатам Деппа не удалось добиться замены актрисы. Они просили студию Warner Bros. предоставить роль Меры другой артистке, особенно после того, как как супруг Херд лишился работы в триквеле «Фантастических тварей».

Ранее стало известно, что актер Джонни Депп стал гостем «Вечернего Урганта» после суда с Эмбер Херд.

Эмбер Херд кино голливуд dc аквамен dceu
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