Российские эксперты рассказали о реальных последствиях аварии в Чернобыле

Москва, 26 апреля. Медицинские последствия для населения и ликвидаторов аварии в Чернобыле сохраняются еще долго, говорится в Национальном докладе РФ​​​​​​​ к 35-летию аварии на ЧАЭС.

Специалисты из российского Национального радиационно-эпидемиологического регистра (НРЭР) относят к радиационно-обусловленным последствиям повышенную заболеваемость и смертность от лейкозов среди ликвидаторов в первые десять лет после катастрофы.

Также высокий уровень заболеваемости раком щитовидной железы среди тех, кто был подростком и ребенком на момент аварии и проживавших на территориях с плотностью загрязнения выше 5 кюри на квадратный километр. К медицинским последствиям воздействия радиации относят смертность от болезней систем кровообращения среди ликвидаторов аварии.

«Исходя из этого, специалисты НРЭР считают, что проблема минимизации медицинских последствий и повышения эффективности медицинской помощи лицам, относящимся к группам повышенного радиационного риска, сохранит актуальность не только на ближайшие годы, но и на длительную перспективу», — говорится в докладе о реальных последствиях чернобыльской катастрофы.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Взорвался реактор на четвертом энергоблоке, в результате чего в окружающую среду попало много радиоактивных веществ. На территории России радиоактивному загрязнению в наибольшей степени подверглись Брянская, Калужская, Орловская и Тульская области.