Принц Чарльз может «выкинуть» принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Лондон, 26 апреля. Когда принц Уэльский Чарльз станет королем, он лишит герцога и герцогиню Сассекских их королевских титулов.

Писательница Анжела Левин сказала, что следующий наследник трона намерен уменьшить численность королевской семьи. Она в своем заявлении подтверждает слухи, в которых говорилось о предполагаемых планах принца Чарльза. Об этом сообщает Mirror.

Если принц Уэльский действительно продолжит процесс рационализации, то королевские особы, не находящиеся в прямой линии наследования, а также их супруги могут лишиться своих титулов.

«Принц Чарльз очень долго хотел сократить монархию, чтобы сэкономить расходы и заставить остальных ценить деньги, которые они получили от налогоплательщиков. Возможно, принц Гарри и Меган перестанут быть членами королевской семьи», — заявила королевский эксперт.

Она подчеркивает, что королева Елизавета II не меняла состав королевской семьи по сентиментальным причинам. Однако ее сын, возможно, захочет это изменить.

Ранее стало известно, что 72-летний принц Уэльский Чарльз принял на себя часть королевских обязанностей, которые ранее исполнял его покойный отец принц Филипп.