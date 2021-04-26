Россиянам предложили продлить отпуск за путешествие внутри страны

Москва, 26 апреля. Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличивать отпуск тем россиянам, которые предпочли отправиться на отечественные курорты вместо заграничных.

Согласно инициативе, с 28 дней отдых продлится до 35 дней, сообщает RT.

«Прошу Вас оценить возможность увеличения продолжительности оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней для граждан, имеющих оплаченную туристическую путевку или оплаченную гостиницу в одной из туристических зон России на срок не менее десяти дней», — написал Хамзаев в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Общественный деятель аргументировал это тем, что миллионы россиян каждый год отправляются в путешествия за границу, тратят на это десятки и сотни тысяч рублей, чем спонсируют иностранную туристическую инфраструктуру на десятки миллиардов рублей. Эти средства могли бы остаться внутри страны и пойти на развитие российского туризма.

Недавно депутат Онищенко раскритиковал предложение о возобновлении авиасообщения с Египтом. Туризм сейчас опасен для путешественников, а кроме того, россияне не будут поправлять там здоровье, они будут там спонсировать египетскую экономику.