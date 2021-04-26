Блогеры сравнили цены в супермаркетах Москвы и Киева перед Пасхой

Киев, 26 апреля. Блогеры портала Klymenko Time сравнили стоимость «пасхальной корзины» в Киеве и Москве. Результатами они поделились на своем YouTube-канале.

Для сравнения цен авторы выбрали магазины «Перекресток» в Москве и «Сельпо» в Киеве. Сопоставлялась стоимость яиц, кулича, домашней колбасы, твердого сыра, сала, помидор и кагора. В результате 570 граммов томатов в киевском магазине обошлись почти в 41 гривну (109 рублей), в Москве чуть более 600 граммов стоили 120 рублей.

За домашнюю колбасу блогеры заплатили 146 гривен (393 рубля) за 900 граммов в Киеве и 509 рублей за 300 граммов в Москве. Стоимость фермерского сала составила в украинском магазине 119 гривен (323 рубля) за килограмм. В Москве за 250 граммов белорусского магазинного сала блогеры отдали 261 рубль. Найти в российской столице два этих традиционных для Украины продукта оказалось непросто.

Стоимость десятка яиц в Москве составила 104 рубля, в Киеве — 42 гривны (113 рублей). Традиционный кулич на Украине приобрели за 65 гривен (175 рублей), в Москве — за 150 рублей. Сыр в российской столице обошелся в 275 рублей за чуть более 550 граммов, в Киеве — 87 гривен (234 рубля) за чуть менее 500 граммов.

Кагор перед Пасхой стоил в киевском супермаркете 80 гривен (215 рублей) за 750 миллилитров. Московский блогер выбрал в магазине вино за 650 рублей, хотя рядом на полке стоял кагор стоимостью около 270 рублей.

В украинской столице итоговый чек за набор продуктов с традиционной пасхальной корзинкой составил 670 гривен (1808 рублей). В Москве участники исследования потратили 2070 рублей, не купив корзинки.

Ранее результаты исследования Tinkoff Data показали, что потребительские приоритеты граждан РФ изменились на фоне коронавирусного кризиса. Расходы на покупку моркови, апельсинов, капусты и хлебобулочных изделий в феврале текущего года упали более чем на 40% в годовом выражении. Траты на говядину сократились в России на 25%, на свинину — на 13%.