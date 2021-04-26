Борис Джонсон готов "увидеть тысячи трупов", но не введет третий локдаун

Лондон, 26 апреля. Скандальные высказывания премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона прозвучали после того, как он неохотно согласился на введение второй волны самоизоляции.

Сам британский политик опроверг эту информацию, назвав ее «очередной ложью», но скандала, похоже, не избежать. Об этом сообщает Mirror.

Все эти сообщения всплывают на фоне публичной ссоры между премьером и его бывшим старшим советником Домиником Каммингсом. Он обвинил экс-начальника в некомпетентности в борьбе с эпидемией COVID-19, а также в коррупции, поскольку считает, что Джонсон использовал «незаконные схемы» во время ремонта своей резиденции на Даунинг-стрит.

Инсайдеры считают, что Каммингс в прошлом имел доступ к самой конфиденциальной информации и он готов представить ее перед объединенным комитетом депутатов, расследующим действия правительства по борьбе с коронавирусным кризисом.

Источники утверждают, что у бывшего советника есть аудиозаписи многих его разговоров за период, когда он находился в резиденции премьер-министра Великобритании. Они отмечают, Джонсон неохотно согласился на второй локдаун в октябре после того как высокопоставленные министры и правительственные ученые предупредили его об этом на срочном совещании.

«Больше никаких локдаунов! Пусть тела накапливаются тысячами!» — говорится в заявлении источников, которые подчеркивают, что при этом политик нецензурно выражался.

Критики премьер-министра считают, что страна могла бы избежать необходимости такой длительной самоизоляции. Для этого нужно было, чтобы Джонсон не остановился на локдауне, который был объявлен с ноября по декабрь.

«Если эти сообщения правдивы, то это действительно шокирующие и отвратительные комментарии Бориса Джонсона. Трудно представить, как будут чувствовать себя семьи, потерявшие близких из-за коронавируса. Он должен сделать публичное заявление как можно скорее», — заявил представитель Лейбористской партии.

Ранее стало известно, что во время протестов против локдауна в Лондоне пострадали восемь полицейских.