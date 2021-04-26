Рынку нефти предрекли катастрофическое падение цен

Москва, 26 апреля. Аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie считают, что цена нефти марки Brent может упасть до 10 долларов за баррель в результате перехода к зеленой энергетике.

По мнению специалистов, падать спрос на нефть начнет уже с 2023 года и сократится на 70% по отношению к нынешнему уровню к середине века. Это произойдет, если ведущие экономики перейдут на зеленые энергоносители и будут решительно действовать ради достижения целей Парижского соглашения по климату.

Особую угрозу, по мнению экспертов, представляет электрификация промышленности и транспорта. Это практически уничтожит рынок. В таком случае цена нефти марки Brent опустится до 37–42 долларов за баррель уже к 2030 году, а к 2050 году дойдет до 10 долларов, сообщает газета «Известия».

Ранее Минэкономразвития РФ спрогнозировало рост добычи нефти на 300 тысяч тонн по итогу 2021 года. Согласно базовому сценарию, в 2022 году добыча нефти вырастет до 549,8 млн тонн, а в 2023 и 2024 годах — до 560 млн тонн.