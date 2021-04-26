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Российские ученые изобрели топливо из пшеничных отрубей

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Российские ученые изобрели топливо из пшеничных отрубей
pixabay.com

Томск, 26 апреля. Ученые Томского политехнического университета обнаружили, что отруби с добавками можно использовать в качестве экологичного топлива.

Такой метод позволяет снизить уровень парниковых газов, сократить количество свалок и упорядочить создание смесей для эффективного энергетического использования биомассы, сообщает Fuel.

«Для подтверждения проведены эксперименты по добавлению карбоната кальция к отрубям, в результате которых зольный остаток имел рассыпчатый и порошкообразный вид. Это говорит о том, что при сжигании данной смеси очистка поверхностей нагрева будет происходить без особого затруднения», — рассказала инженер Научно-образовательного центра И.Н. Бутакова ТПУ Канипа Ибраева.

Последние годы многие ученые работают над созданием топлива на основе биомассы. Это сподвигло специалистов из Томска испытать отруби одного из мукомольных предприятий России. Они отметили, что побочный продукт мукомольного производства относится к легкоплавким видам топлива: минеральная часть пшеничных отрубей спекается уже при температуре выше 675°, остается только стеклообразный налет.

Недавно британские ученые обнаружили, что растения могут заимствовать ДНК других видов ради выживания. Это является грубым нарушением правил эволюции и дает растениям большое конкурентное преимущество.

ученые топливо отруби
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