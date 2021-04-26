Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 апреля 09:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:58
Общество
Критик Соседов рассказал о жизни с мамой в двухкомнатной квартире
08:46
Общество
Эксперты рассказали, чем отличается звонок помощника Сбербанка от мошенников
08:40
Общество
Дизайнер Шишкин рассказал о предпочтениях Путина в моде
08:38
Общество
Сельский туризм могут узаконить в России в конце весны 2021 года
08:36
Политика
Львовский журналист высказался о нежелании жителей Донбасса быть украинцами
08:35
Спорт
Миранчук помог «Атланте» разгромить «Болонью» в матче первенства Италии
08:32
Общество
Половина россиян хотела бы перейти на гибридный режим работы
08:32
Шоу-бизнес
Эмбер Херд сыграет в «Аквамене 2» несмотря на протесты фанатов
08:27
Общество
Российские эксперты рассказали о реальных последствиях аварии в Чернобыле
08:24
Происшествия
Из крупного ТРЦ в Новосибирске эвакуировали всех посетителей
08:24
Общество
Принц Чарльз может «выкинуть» принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи
08:19
Общество
Россиянам предложили продлить отпуск за путешествие внутри страны
08:18
Экономика
Блогеры сравнили цены в супермаркетах Москвы и Киева перед Пасхой
08:14
Общество
Борис Джонсон готов "увидеть тысячи трупов", но не введет третий локдаун
08:07
Экономика
Рынку нефти предрекли катастрофическое падение цен
08:05
Общество
Объекты для благоустройства в 2020 году выберут в Приморье
08:00
Весь мир
Донбасс посетили иностранцы, а Великобритания и США закрепляются на Украине
08:00
Шоу-бизнес
Панкратов-Черный тепло поздравил с днем рождения Галину Беляеву
07:54
Наука
Российские ученые изобрели топливо из пшеничных отрубей
07:46
Общество
Александр Паль пропустил церемонию «Ника» из-за задержания
Все новости

Александр Паль пропустил церемонию «Ника» из-за задержания

Общество
Александр Паль пропустил церемонию «Ника» из-за задержания
pixabay.com

Москва, 26 апреля. Полиция задержала актера Александра Паля, который должен был принимать участие в церемонии вручения премии «Ника».

Артист из-за этого не смог попасть на торжество, где его должны были наградить за роль в фильме «Глубже», пишут «Известия». Ранее стало известно, что Паля задержали после обвинений в избиении. Их выдвинул бывший хоккеист молодежной лиги Кевин Антипов.

Вместо актера на сцену вышла продюсер Анастасия Кавуновская. Она поблагодарила жюри и выступила с короткой речью.

«Александр, к сожалению, не смог доехать. Спасибо огромное, он заслужил», — сказала она.

Медики диагностировали у пострадавшего спортсмена переломы челюсти, носа и орбитальной кости. Сейчас он находится в больнице в отделении челюстно-лицевой хирургии.

Ранее адвокат коротко пообщался с журналистами около УМВД по району Хамовники. Он заявил, что Палю не в чем признаваться.

задержание ника паль
Комментировать
Самое популярное
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 270604 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 174843 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 130433 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 80566 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Армия 79956 23 апреля 2021
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Все новости / Общество / Александр Паль пропустил церемонию «Ника» из-за задержания
Рейтинг@Mail.ru