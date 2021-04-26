Александр Паль пропустил церемонию «Ника» из-за задержания

Москва, 26 апреля. Полиция задержала актера Александра Паля, который должен был принимать участие в церемонии вручения премии «Ника».

Артист из-за этого не смог попасть на торжество, где его должны были наградить за роль в фильме «Глубже», пишут «Известия». Ранее стало известно, что Паля задержали после обвинений в избиении. Их выдвинул бывший хоккеист молодежной лиги Кевин Антипов.

Вместо актера на сцену вышла продюсер Анастасия Кавуновская. Она поблагодарила жюри и выступила с короткой речью.

«Александр, к сожалению, не смог доехать. Спасибо огромное, он заслужил», — сказала она.

Медики диагностировали у пострадавшего спортсмена переломы челюсти, носа и орбитальной кости. Сейчас он находится в больнице в отделении челюстно-лицевой хирургии.

Ранее адвокат коротко пообщался с журналистами около УМВД по району Хамовники. Он заявил, что Палю не в чем признаваться.