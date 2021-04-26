Большинство работодателей еще не приняли решение по майским выходным в России

Москва, 26 апреля. Пятая часть работодателей в России с 4 по 7 мая продолжит работать, еще 54% пока не решили, что делать, следует из результатов экспресс-исследования сервиса Headhunter.

Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу Роспотребнадзора сделать майские выходные в России непрерывными, чтобы нерабочие дни продолжались с 1 по 11 мая.

Согласно исследованию, 54% опрошенных представителей работодателей пока не приняли решение, будут ли их компании работать с 1 по 10 мая или эти дни станут выходными для сотрудников.

По 23% работодателей уйдут на длинные майские каникулы и продолжат работать по принятому ранее календарю рабочих дней. Экспресс-исследование проводилось с 23 по 25 апреля среди около 200 представителей работодателей, сообщает РИА Новости.

Ранее Роспотребнадзор порекомендовал россиянам проводить майские праздники вместе с семьей. В ведомстве также рекомендовали подумать об ограничении контактов.