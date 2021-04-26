NI: российский Су-35 может стать большой проблемой для американских стелс-самолетов

Москва, 26 апреля. Су-35 равен или даже превосходит лучшие истребители США четвертого поколения. Он является флагманом российской авиации. Так будет до тех пор, пока РФ не выпустит пятое поколение.

Отличаясь непревзойденной маневренностью, большая часть электроники и вооружения Су-35 догнала западные аналоги, такие как F-15 Eagle. Однако, хотя самолет может быть смертельным противником для F-15, Eurofighters и Rafales, остается большой вопрос, насколько эффективно он может бороться с истребителями-невидимками пятого поколения, такими как F-22 и F-35. Об этом сообщает издание The National Interest.

История

Су-35 — это эволюция Су-27. У него дизайн конца холодной войны, предназначенный для соответствия концепции F-15: тяжелый двухмоторный многоцелевой истребитель, сочетающий отличную скорость и боевую нагрузку с маневренностью воздушного боя. Су-27 ошеломил зрителей Парижского авиасалона в 1989 году, когда продемонстрировал пугачевскую «Кобру». Это маневр, при котором истребитель задирает нос до 120-градусной вертикали, но продолжает парить вперед вдоль первоначальной позиции самолета.

Широко экспортируемый, Су-27 еще не сталкивался с западными истребителями, но прошел воздушный бой на эфиопской службе во время пограничной войны с Эритреей. Он также использовался в наземных атакующих миссиях.

История развития Су-35 несколько сложнее. Модернизированный Су-27 с утками (дополнительными небольшими крыльями на носу фюзеляжа) под названием Су-35 впервые появился еще в 1989 году, но это не тот же самолет, что и нынешняя модель. Всего было выпущено 15 образцов. Еще один модернизированный Су-27 (двухместный Су-30) выпускался в больших партиях, а его варианты экспортировались почти в дюжину стран.

Нынешняя модель, о которой идет речь, без утки называется Су-35С и является самым передовым типом семейства Су-27. Его разработка началась в 2003 году в рамках Комсомольского-на-Амуре авиационного производственного объединения (КнААПО), субподрядчика компании «Сухой». Первые опытные образцы были выпущены в 2007 году, а производство началось в 2009 году.

Планер и двигатели

Семейство самолетов Су-27 является сверхманевренным. Это означает, что они спроектированы для выполнения управляемых маневров, которые невозможны с помощью обычных аэродинамических механизмов. В Су-35 это частично достигается за счет использования двигателей с вектором тяги: сопла его турбореактивных двигателей Saturn AL-41F1S могут независимо направляться в разные стороны во время полета, помогая самолету. Только один действующий западный истребитель F-22 Raptor имеет подобную технологию.

Также это позволяет Су-35 достигать очень высоких углов атаки. То есть, самолет может двигаться в одном направлении, в то время как его нос направлен в другом. Высокий угол атаки позволяет ему легче направлять свое оружие на уклоняющуюся цель и выполнять плотные маневры. Они также могут быть полезны для уклонения от ракет или ведения воздушного боя с близкого расстояния.

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