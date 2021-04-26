Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 апреля 10:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:29
Армия
В NI назвали пять эффективных способов потопить любой авианосец ВМС США
10:27
Общество
«Гнев человеческий» собрал 290 млн рублей за выходные в российском прокате
10:26
Общество
Контроль за масочно-перчаточным режимом усилили в метро Москвы
10:20
Политика
В Белоруссии связали покушение на Лукашенко с советником Байдена
10:18
Технологии
Самого быстрого в мире робота-собаку представили в Китае
10:18
Происшествия
Владелец дачи в Приозерском районе обнаружил на участке боеприпасы времен ВОВ
10:17
Общество
Труп актера Салимоненко обнаружили в квартире в Москве
10:15
Общество
У нас негласное правило — эмоции потом: пермские волонтеры отыскали уже сотни людей
10:14
Общество
Осужденный за смертельное ДТП Ефремов впервые рассказал о жизни в колонии
10:14
Общество
Врачи из США развеяли главный миф о холестерине
10:14
Общество
Четыре новых модели АвтоВАЗа обсудят ФБА «Экономика сегодня» и Медиагруппа «Патриот»
10:13
Общество
Старшеклассница из Красноярска спасает от исчезновения коренные народы Арктики
10:12
Общество
Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС развеял популярные мифы
10:05
Политика
Украинцы оценили важность переговоров Зеленского и Путина
10:04
Армия
Свыше 50 человек пострадали в перестрелке между хуситами и военными в Йемене
10:02
Происшествия
Грузовой самолет экстренно сел в Пулкове
10:01
Происшествия
Мертвых супругов обнаружили в перевернутой «Ниве» на Алтае
10:01
Происшествия
Еще один грузовик стал жертвой «моста глупости» в Петербурге
10:00
Общество
Кряква свила гнездо возле одной из станций метро в Петербурге
09:55
Политика
Глава Республики Тыва отправил региональное правительство в отставку
Все новости

Старшеклассница из Красноярска спасает от исчезновения коренные народы Арктики

Общество
Старшеклассница из Красноярска спасает от исчезновения коренные народы Арктики
 /  Дарья Лыкова

Девочка-тинейджер из Красноярска Даша Лыкова в 14 лет взяла под свою опеку два исчезающих народа тундры.

Четвертый год красноярская школьница живет в Швейцарии, учится в интернациональной школе. Ее знакомство с малочисленными коренными народами российского Севера — долганами и нганасанами — произошло весной 2019 года. Во время школьных каникул, которые девочка всегда проводит дома с семьей, отец взял ее с собой в командировку в Норильск. На обратном пути вертолет отца с дочерью приземлился в Волочанке, небольшом поселке на Таймырском полуострове.

Считается, это одно из самых труднодоступных и изолированных мест в мире с очень низкими температурами. Зимой столбик термометра опускается здесь ниже 50 градусов по шкале Цельсия, а весна наступает очень поздно. В этом холодном удаленном месте проживает основная часть малочисленного народа — долганов и нганасанов.

«Я давно интересовалась коренными народами Красноярского края. Перед поездкой прочитала, что в Волочанке нганасанов больше, чем где-либо на Земле. Когда увидела, как они живут, пообщалась, поняла, что есть некоторые проблемы, которые нужно решать. Посоветовалась с папой, он поддержал. У него такая политика: если ты захочешь, то сможешь все», — рассказала ФАН Даша Лыкова.

Школьница была поражена отсутствием связи, инфраструктуры, социальных условий.

«Я мечтаю стать инженером и разработчиком нужных и полезных для людей технологий. Сейчас я, как и многие в мире, испытываю карантинные ограничения. Побывав в Волочанке, поняла, что есть целые населенные пункты, которые живут в таких условиях на протяжении десятилетий», — рассказала она.

В удаленном поселке отсутствует быстрый интернет, сотовая связь, нет канализации и центрального отопления. Нет банков и пунктов получения госуслуг. Полиции и пожарной службы здесь тоже нет. За медицину отвечает только один врач — фельдшер. В местной школе учатся 45 детей, но им не хватает педагогов.

«Учителя не хотят ехать сюда. Поэтому стандарт образования не достигает нужного уровня», — говорит Даша.

При поддержке родителей и других единомышленников девочка запустила интернет-проект Волочанка.сити, который привлек к проблемам жизни и древних этносов Арктики внимание большой публики.

«Наше первое достижение — строительство фермы овцебыков. Ее построили на средства краевого гранта. Но, наверное, самое главное завоевание — мы смогли поставить спутниковую систему и провели интернет, который далее можно улучшать. Проблема Волочанки в том, что она находится в таких широтах, которые спутниками покрываются недостаточно. Сейчас там есть интернет, который может поддерживать видеосвязь», — рассказывает собеседница ФАН.

Доступ к высокоскоростной связи поможет местным жителям решить много проблем, в первую очередь он нужен этой общине, чтобы получать дистанционное образование и телемедицину.

Старшеклассница из Красноярска спасает от исчезновения коренные народы Арктики
 / Дарья Лыкова

В апреле на средства краевого гранта и при поддержке проекта Даши Лыковой в Волочанку завезли еще десять домашних оленей для восполнения их популяции. Эта традиционная для северных народов отрасль хозяйства исчезла в поселке несколько десятилетий назад. С утратой оленеводства под угрозой вымирания оказались языки и культура коренных народов.

В этом году Даша заканчивает 11 класс, сейчас ей 16 лет. И она точно знает, чем хочет заниматься в будущем.

«Меня интересуют технологии — интернет, телемедицина и телеобразование. Еще в средней школе я поняла, они меняют мир. Со временем это будет еще быстрее развиваться, поэтому хочу учиться на программиста или компьютерного инженера. Также буду работать над проектом поддержки коренных малочисленных народов и расширять его», — рассказывает она.

Увлечение школьницы и ее работа по сохранению культуры народа Крайнего Севера вызвали определенный шок в кругу ее друзей.

«Такого рода деятельность немного не типична для человека моего возраста, в обществе сложился определенный стереотип о жизни подростка, он не сходится с моим проектом. Я заметила, что существует подавляющее отношение родителей к ребенку — «зачем тебе», «что тебе это даст»... На самом деле все самые крутые идеи появляются и работают, когда человек загорается и начинает делать. А не тогда, когда есть продуманный план, что через десять лет это как-то пригодится. Мои родители меня поддерживают с самого детства», — рассуждает старшеклассница.

Старшеклассница из Красноярска спасает от исчезновения коренные народы Арктики
 / Дарья Лыкова

В ближайшей перспективе Даша Лыкова намерена добиваться повышения качества связи для Волочанки, чтобы местные дети могли свободно получать дистанционное образование. А вообще в фокусе ее внимания и другие народы Севера.

«Волочанка — это уникальное место, но не единственное. Когда здесь закончится моя работа, наверное, перейду в другие подобные поселения. Начну проводить исследование о соседнем поселке Усть-Авам. Как я могу мечтать о развитии искусственного интеллекта и квантовых алгоритмов, когда на моей родине есть целые населенные пункты, оторванные от цивилизации?» — спрашивает себя собеседница ФАН.

Коренными народностями края Даша интересуется с пятого класса. Все началось с обычных занятий в кружке краеведения. Девочке показалось, мало школьной информации, и она начала самостоятельно изучать историю людей, которые жили в Красноярском крае с самого начала.

«Я такой человек: если надо, просто беру и делаю. То, что в меня верят мои близкие, — для меня самое главное», — призналась тинейджер.

тундра хорошие новости россии просто герой даша лыкова малочисленные народы
Комментировать
Самое популярное
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 279162 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 178907 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 138201 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 99777 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Армия 83844 23 апреля 2021
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Все новости / Общество / Старшеклассница из Красноярска спасает от исчезновения коренные народы Арктики
Рейтинг@Mail.ru