Старшеклассница из Красноярска спасает от исчезновения коренные народы Арктики

Девочка-тинейджер из Красноярска Даша Лыкова в 14 лет взяла под свою опеку два исчезающих народа тундры.

Четвертый год красноярская школьница живет в Швейцарии, учится в интернациональной школе. Ее знакомство с малочисленными коренными народами российского Севера — долганами и нганасанами — произошло весной 2019 года. Во время школьных каникул, которые девочка всегда проводит дома с семьей, отец взял ее с собой в командировку в Норильск. На обратном пути вертолет отца с дочерью приземлился в Волочанке, небольшом поселке на Таймырском полуострове.

Считается, это одно из самых труднодоступных и изолированных мест в мире с очень низкими температурами. Зимой столбик термометра опускается здесь ниже 50 градусов по шкале Цельсия, а весна наступает очень поздно. В этом холодном удаленном месте проживает основная часть малочисленного народа — долганов и нганасанов.

«Я давно интересовалась коренными народами Красноярского края. Перед поездкой прочитала, что в Волочанке нганасанов больше, чем где-либо на Земле. Когда увидела, как они живут, пообщалась, поняла, что есть некоторые проблемы, которые нужно решать. Посоветовалась с папой, он поддержал. У него такая политика: если ты захочешь, то сможешь все», — рассказала ФАН Даша Лыкова.

Школьница была поражена отсутствием связи, инфраструктуры, социальных условий.

«Я мечтаю стать инженером и разработчиком нужных и полезных для людей технологий. Сейчас я, как и многие в мире, испытываю карантинные ограничения. Побывав в Волочанке, поняла, что есть целые населенные пункты, которые живут в таких условиях на протяжении десятилетий», — рассказала она.

В удаленном поселке отсутствует быстрый интернет, сотовая связь, нет канализации и центрального отопления. Нет банков и пунктов получения госуслуг. Полиции и пожарной службы здесь тоже нет. За медицину отвечает только один врач — фельдшер. В местной школе учатся 45 детей, но им не хватает педагогов.

«Учителя не хотят ехать сюда. Поэтому стандарт образования не достигает нужного уровня», — говорит Даша.

При поддержке родителей и других единомышленников девочка запустила интернет-проект Волочанка.сити, который привлек к проблемам жизни и древних этносов Арктики внимание большой публики.

«Наше первое достижение — строительство фермы овцебыков. Ее построили на средства краевого гранта. Но, наверное, самое главное завоевание — мы смогли поставить спутниковую систему и провели интернет, который далее можно улучшать. Проблема Волочанки в том, что она находится в таких широтах, которые спутниками покрываются недостаточно. Сейчас там есть интернет, который может поддерживать видеосвязь», — рассказывает собеседница ФАН.

Доступ к высокоскоростной связи поможет местным жителям решить много проблем, в первую очередь он нужен этой общине, чтобы получать дистанционное образование и телемедицину.

/ Дарья Лыкова

В апреле на средства краевого гранта и при поддержке проекта Даши Лыковой в Волочанку завезли еще десять домашних оленей для восполнения их популяции. Эта традиционная для северных народов отрасль хозяйства исчезла в поселке несколько десятилетий назад. С утратой оленеводства под угрозой вымирания оказались языки и культура коренных народов.

В этом году Даша заканчивает 11 класс, сейчас ей 16 лет. И она точно знает, чем хочет заниматься в будущем.

«Меня интересуют технологии — интернет, телемедицина и телеобразование. Еще в средней школе я поняла, они меняют мир. Со временем это будет еще быстрее развиваться, поэтому хочу учиться на программиста или компьютерного инженера. Также буду работать над проектом поддержки коренных малочисленных народов и расширять его», — рассказывает она.

Увлечение школьницы и ее работа по сохранению культуры народа Крайнего Севера вызвали определенный шок в кругу ее друзей.

«Такого рода деятельность немного не типична для человека моего возраста, в обществе сложился определенный стереотип о жизни подростка, он не сходится с моим проектом. Я заметила, что существует подавляющее отношение родителей к ребенку — «зачем тебе», «что тебе это даст»... На самом деле все самые крутые идеи появляются и работают, когда человек загорается и начинает делать. А не тогда, когда есть продуманный план, что через десять лет это как-то пригодится. Мои родители меня поддерживают с самого детства», — рассуждает старшеклассница.

/ Дарья Лыкова

В ближайшей перспективе Даша Лыкова намерена добиваться повышения качества связи для Волочанки, чтобы местные дети могли свободно получать дистанционное образование. А вообще в фокусе ее внимания и другие народы Севера.

«Волочанка — это уникальное место, но не единственное. Когда здесь закончится моя работа, наверное, перейду в другие подобные поселения. Начну проводить исследование о соседнем поселке Усть-Авам. Как я могу мечтать о развитии искусственного интеллекта и квантовых алгоритмов, когда на моей родине есть целые населенные пункты, оторванные от цивилизации?» — спрашивает себя собеседница ФАН.

Коренными народностями края Даша интересуется с пятого класса. Все началось с обычных занятий в кружке краеведения. Девочке показалось, мало школьной информации, и она начала самостоятельно изучать историю людей, которые жили в Красноярском крае с самого начала.