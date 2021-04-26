Виктория Бекхэм удивила подписчиков откровенным нарядом

Майами, 26 апреля. Дизайнер и бизнесвумен Виктория Бекхэм опубликовала на своей странице в Instagram фото, на которых она отдыхает на яхте, одетая в купальник и кафтан.

Бывшая участница группы Spice Girls не страдает от холодной британской погоды. Модель решила отправиться в Майами и позагорать на яхте, чем она поделилась со своими фанатами через соцсети. Об этом сообщает британское издание Mirror.

«Поцелуи из Майами. В моих любимых солнцезащитных очках из последней коллекции VB Eyewear!» — подписала звезда свой пост в Instagram.

Лучшим нарядом для отдыха она посчитала черный открытый купальник и красный кафтан. Дополнила образ соломенная шляпа и квадратные очки без оправы собственного бренда.

Ранее бывшая ведущая шоу «Ревизорро» Елена Летучая удивила поклонников честным фото. Звезда провела отпуск на Мальдивах, во время которого несколько раз меняла купальники и не забывала делиться снимками через свою страницу в соцсети Instagram.