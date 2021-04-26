Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 апреля 07:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:10
Шоу-бизнес
Виктория Бекхэм удивила подписчиков откровенным нарядом
07:03
Общество
Назван доход, необходимый для достойной жизни в России
07:00
Политика
Межевич заявил о намерении оппозиции РБ нарушить жизнеобеспечение БелАЭС
06:58
Происшествия
Спасатели потушили 35 природных пожаров в Приморье за минувшие выходные
06:52
Общество
Объявлены все лауреаты «Оскара»
06:51
Общество
Актриса Гленн Клоуз восьмой раз подряд осталась без «Оскара»
06:49
Технологии
Проект лунной околоорбитальной станции разработали в России
06:45
Наука
Трюк России с выходом из программы МКС поразил французских экспертов
06:40
Общество
Названы наиболее уязвимые для интернет-мошенников профессии
06:39
Шоу-бизнес
Эксперт озвучил топ-10 культовых фильмов, недооцененных «Оскаром» 
06:38
Происшествия
Геологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4 в Тихом океане
06:37
Общество
Спасатели ликвидировали лесные пожары площадью более 10 тыс. га в России
06:36
Общество
Ветеран из США назвал страх перед СССР одной из причин создания NASA
06:17
Общество
Энтони Хопкинс получил «Оскар» как лучший актер
06:16
Общество
Российские ученые оценили радиационные последствия аварии на ЧАЭС в 2021 году
06:15
Общество
Фрэнсис МакДорманд наградили статуэткой «Оскар» как лучшую актрису
06:08
Общество
«Оскар» за лучший фильм получила кинолента «Земля кочевников»
06:00
Общество
Международный день интеллектуальной собственности. Почему это важно?
05:52
Шоу-бизнес
Американским бездомным угрожали из-за церемонии «Оскар-2021»
05:51
Шоу-бизнес
Автор серии игр «Мортал Комбат» рассказал, кто может стать главным актером в сиквеле
Все новости

Виктория Бекхэм удивила подписчиков откровенным нарядом

Шоу-бизнес
Виктория Бекхэм удивила подписчиков откровенным нарядом
instagram.com  /  @victoriabeckham

Майами, 26 апреля. Дизайнер и бизнесвумен Виктория Бекхэм опубликовала на своей странице в Instagram фото, на которых она отдыхает на яхте, одетая в купальник и кафтан.

Бывшая участница группы Spice Girls не страдает от холодной британской погоды. Модель решила отправиться в Майами и позагорать на яхте, чем она поделилась со своими фанатами через соцсети. Об этом сообщает британское издание Mirror.

«Поцелуи из Майами. В моих любимых солнцезащитных очках из последней коллекции VB Eyewear!» — подписала звезда свой пост в Instagram.

Лучшим нарядом для отдыха она посчитала черный открытый купальник и красный кафтан. Дополнила образ соломенная шляпа и квадратные очки без оправы собственного бренда.

Ранее бывшая ведущая шоу «Ревизорро» Елена Летучая удивила поклонников честным фото. Звезда провела отпуск на Мальдивах, во время которого несколько раз меняла купальники и не забывала делиться снимками через свою страницу в соцсети Instagram.

instagram бекхэм виктория бекхэм
Комментировать
Самое популярное
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 249980 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 164031 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 110918 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Армия 70486 23 апреля 2021
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Политика 52880 23 апреля 2021
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Все новости / Шоу-бизнес / Виктория Бекхэм удивила подписчиков откровенным нарядом
Рейтинг@Mail.ru