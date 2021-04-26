Назван доход, необходимый для достойной жизни в России

Москва, 26 апреля. Больше трети россиян назвали доход в 50-80 тысяч достаточным для достойной жизни в России, сообщается в исследовании банка «Открытие».

«Около 38% россиян считают достаточным для достойной жизни месячный доход от 50 до 80 тысяч рублей, 11% хватило бы меньше 50 тысяч», — цитирует аналитиков РИА Новости.

Достойным доходом 80-120 тысяч в месяц на человека назвали 28% опрошенных, 15% участников опроса необходимо от 120 до 200 тысяч в месяц, еще 9% респондентов для достойной жизни хотели бы иметь ежемесячно доход более 200 тысяч рублей.

Недовольны своими доходами и хотят больше зарабатывать три четверти участников опроса, 11% опрошенных заявили, что их работа обеспечивает достойный доход. Меньше всего своими доходами довольны на Дальнем Востоке (0%), в Петербурге и Ленинградской области (7%), больше всего — в Москве и Московской области (15%).

Готовы искать подработку 70% россиян, уже подрабатывает каждый десятый респондент. Не нуждаются в подработках 10% участников опроса, еще 10% опрошенных не могут искать подработки, так как на своей нынешней работе тратят слишком много сил.

Одна постоянная работа, по данным банка, в настоящее время есть у 70% россиян. Наиболее высокий процент респондентов с постоянным трудоустройством отмечен в Московском регионе и Центральном федеральном округе. Меньше всего таких россиян на Северном Кавказе и в Северо-Западном федеральном округе. Более одной работы имеют 8% респондентов, их доля на Северном Кавказе достигает 15%.

Исследование проводилось 19-23 апреля в городах с населением более 100 тысяч человек по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет.

Ранее генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин рассказал, что покупательная способность заработной платы, пенсий и стипендий колеблется в течение года из-за сезонного повышения стоимости определенных категорий товаров и услуг. Специалист уточнил, что при индексации пенсий и заработной платы учитывается среднегодовая инфляция.