Спасатели потушили 35 природных пожаров в Приморье за минувшие выходные

Владивосток, 26 апреля. Общая площадь природных пожаров в Приморском крае достигла более 3,3 тыс. гектаров в прошедшие выходные 24 и 25 апреля. Спасатели потушили 35 природных пожаров.

Из них 25 зафиксированы на территориях лесного фонда. Все пожары удалось потушить в первые сутки после возгорания, патрулирование проводилось самолетом Ан-2 и вертолетом R-44, уточнили в министерстве лесного и охотничьего хозяйства края.

Сейчас на территории Приморского края действует особой противопожарный режим, в рамках которого людям запрещено пребывать в лесах, разводить открытый огонь, жечь мусор на территориях муниципалитетов. На землях лесного фонда запрещены огнеопасные работы. Нарушителей ждут административные штрафы в размере 4-5 тыс. рублей для физических лиц, 20-40 тыс. рублей для должностных, 300-500 тыс. рублей — для юридических.

Специалисты ранее поймали в Приморье амурского тигра, который на протяжении нескольких месяцев с 2020 года пугал местных жителей села Филипповка.