Объявлены все лауреаты «Оскара»

Лос-Анджелес, 26 апреля. Церемония вручения кинопремии «Оскар» подошла к концу. Утром по московскому времени завершилась раздача всех статуэток.

Лучший фильм, как и ожидалось, взяла картина «Земля кочевников». Лучшим режиссером признана Хлоя Чжао, снявшая фильм о 60-летней вдове Ферн, которая, потеряв работу, отправляется в путешествие по Америке в фургоне в поисках сезонного заработка. Награда за лучшую женскую роль досталась актрисе из «Земли кочевников» Фрэнсис Макдорманд.

кадр из фильма «Земля кочевников» /

Энтони Хопкинс (фильм «Отец») получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль». Это вторая статуэтка у актера: первая была вручена за «Молчание ягнят» в 1992 году. Примечательно, ожидалось, что статуэтку посмертно получит Чедвик Боузман, скончавшийся от рака в прошлом году.

Prt Scr youtube.com / iVideos

Лучший актер второго плана стал Дэниэл Калуя («Иуда и черный мессия»). Лучшая актриса второго плана — Юн Е-джон, сыгравшая в картине «Минари».

Лучшим оригинальным сценарием признан «Девушка, подающая надежды», а награда за адаптивный сценарий отправилась создателям «Отца».

Мультфильм «Душа» получил статуэтку как лучший анимационный фильм. Отмечена была и работа композиторов Трента Резнора, Аттикуса Росса и Джона Батисте.

Кадр из мультфильма «Душа» /

Лучшим фильмом на иностранном языке стала картина «Еще по одной» Томаса Винтерберга. У режиссера это первая номинация на «Оскар» и, как оказалась, успешная.

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения «Оскара». В этом году раздача статуэток происходила сразу в нескольких местах: театр «Долби», здание вокзала Union Station, а для номинантов из-за рубежа были выделены отдельные площадки в их странах. Из-за коронавирусных ограничений в здании Union Station, где проходила основная часть церемонии, присутствовали только 170 человек.