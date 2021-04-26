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Объявлены все лауреаты «Оскара»

  /   Обновлено: 26 апреля 2021 06:52
Общество
Объявлены все лауреаты «Оскара»
Global Look Press  /  Ringo Chiu

Лос-Анджелес, 26 апреля. Церемония вручения кинопремии «Оскар» подошла к концу. Утром по московскому времени завершилась раздача всех статуэток.

Лучший фильм, как и ожидалось, взяла картина «Земля кочевников». Лучшим режиссером признана Хлоя Чжао, снявшая фильм о 60-летней вдове Ферн, которая, потеряв работу, отправляется в путешествие по Америке в фургоне в поисках сезонного заработка. Награда за лучшую женскую роль досталась актрисе из «Земли кочевников» Фрэнсис Макдорманд.

Объявлены все лауреаты «Оскара»
кадр из фильма «Земля кочевников»  / 

Энтони Хопкинс (фильм «Отец») получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль». Это вторая статуэтка у актера: первая была вручена за «Молчание ягнят» в 1992 году. Примечательно, ожидалось, что статуэтку посмертно получит Чедвик Боузман, скончавшийся от рака в прошлом году.

Объявлены все лауреаты «Оскара»
Prt Scr youtube.com  / iVideos

Лучший актер второго плана стал Дэниэл Калуя («Иуда и черный мессия»). Лучшая актриса второго плана — Юн Е-джон, сыгравшая в картине «Минари».

Лучшим оригинальным сценарием признан «Девушка, подающая надежды», а награда за адаптивный сценарий отправилась создателям «Отца».

Мультфильм «Душа» получил статуэтку как лучший анимационный фильм. Отмечена была и работа композиторов Трента Резнора, Аттикуса Росса и Джона Батисте.

Объявлены все лауреаты «Оскара»
Кадр из мультфильма «Душа»  / 

Лучшим фильмом на иностранном языке стала картина «Еще по одной» Томаса Винтерберга. У режиссера это первая номинация на «Оскар» и, как оказалась, успешная.

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения «Оскара». В этом году раздача статуэток происходила сразу в нескольких местах: театр «Долби», здание вокзала Union Station, а для номинантов из-за рубежа были выделены отдельные площадки в их странах. Из-за коронавирусных ограничений в здании Union Station, где проходила основная часть церемонии, присутствовали только 170 человек.

Оскар кино победители
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