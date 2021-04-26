Актриса Гленн Клоуз восьмой раз подряд осталась без «Оскара»

Лос-Анджелес, 26 апреля. Американская актриса Гленн Клоуз уже восьмой раз подряд остается без престижной награды на церемонии вручения «Оскара».

Лучшей актрисой второго плана в этом году стала южнокорейская исполнительница Юн Е Джон. Подобный антирекорд ранее устанавливал только Питер О"Тул. Актер известен по роли Лоуренса Аравийского. Свой «Оскар» он так и не получил.

Клоуз в этом году номинировалась за роль бабушки главного героя в картине «Элегия Хиллбилли». По сюжету она дает своему внуку путевку в жизнь. Гленн номинировалась на «Оскар» в 1983, 1984, 1985, 1988, 1989, 2012 и 2019 годах. Сегодня ей уже 74 года.

Ранее «Довод» Кристофера Нолана получил «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. Мир будущего, по сюжету картины, стоит на грани катастрофы. Таинственная организация собирается уничтожить прошлое, инвертировав его.