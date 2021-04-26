Проект лунной околоорбитальной станции разработали в России

Москва, 26 апреля. Четырехместная станция на окололунной орбите «Асгард» будет иметь жилой, коммуникационно-управляющий, лабораторный и топливно-энергетический (ТЭМ) модули.

Разработкой проекта руководят профессор кафедры «Аэрокосмические системы» МГТУ им. Н.Э. Баумана Георгий Щеглов и старший преподаватель Алексей Минеев. Разработчики предложили ряд решений для снижения массы станции, чтобы облегчить ее доставку к Луне.

«К станции крепятся два дополнительных надувных грузовых модуля. Они предназначены для хранения вещей, не требующих поддержания атмосферных условий. Допустим, на станцию прибывают некие грузы, и их можно в этих модулях хранить. Это снижает общий вес конструкции и позволяет освободить пространство в основных модулях», — цитирует Минеева газета «Известия».

Космонавты смогут высадиться на Луну с орбитальной станции. Для посадочного аппарата разработчики предусмотрели модульную систему в пассажирской и грузовой конфигурациях.

В настоящее время завершено компьютерное моделирование проекта. Разработчики занимаются подбором материалов и расчетами прочностных характеристик конструкции.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что российскую национальную станцию планируют развернуть на орбите Земли к 2035 году. На втором этапе к четырем первоначальным модулям должны добавиться целевой и производственный модули, а также платформа обслуживания космических аппаратов.