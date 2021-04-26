Трюк России с выходом из программы МКС поразил французских экспертов

Москва, 26 апреля. Россия решила выйти из программы МКС в 2025 году и построить свою космическую станцию. Эксперты из Франции связывают это с геополитикой, но видят и рациональные шаги Роскосмоса.

Официальный представитель «Роскосмоса» заявил, что РФ прекратит использовать Международную космическую станцию и построит свой национальный аналог, который будет введен в эксплуатацию в 2030 году. Об этом сообщил телеканал RT.

Аналитики издания France 24 считают, что это политическое решение, в котором явно прослеживается напряженность между Россией и Западом, хотя на протяжении всего существования МКС оставалась символом сотрудничества. Тем не менее в этом шаге видны практичные соображения.

Эксплуатационный срок Международной космической станции истекает в 2025 году. США его, вероятно, продлит, но все равно прекратят использовать, поскольку начали строить станцию на Луне. При этом содержание МКС требует больших вложений и Москва не видит в этом смысла.

Немаловажную роль сыграло и участие частных организаций. Долгие годы российские ракеты «Союз» доставляли астронавтов в космос, но появился миллиардер Илон Маск, который предложил альтернативу. Теперь России и вовсе не особо выгодно участвовать в МКС.