Трюк России с выходом из программы МКС поразил французских экспертов

Москва, 26 апреля. Россия решила выйти из программы МКС в 2025 году и построить свою космическую станцию. Эксперты из Франции связывают это с геополитикой, но видят и рациональные шаги Роскосмоса.
Официальный представитель «Роскосмоса» заявил, что РФ прекратит использовать Международную космическую станцию и построит свой национальный аналог, который будет введен в эксплуатацию в 2030 году. Об этом сообщил телеканал RT.
Аналитики издания France 24 считают, что это политическое решение, в котором явно прослеживается напряженность между Россией и Западом, хотя на протяжении всего существования МКС оставалась символом сотрудничества. Тем не менее в этом шаге видны практичные соображения.
Эксплуатационный срок Международной космической станции истекает в 2025 году. США его, вероятно, продлит, но все равно прекратят использовать, поскольку начали строить станцию на Луне. При этом содержание МКС требует больших вложений и Москва не видит в этом смысла.
Немаловажную роль сыграло и участие частных организаций. Долгие годы российские ракеты «Союз» доставляли астронавтов в космос, но появился миллиардер Илон Маск, который предложил альтернативу. Теперь России и вовсе не особо выгодно участвовать в МКС.
Кроме того, Москва планирует построить собственную космическую станцию, поскольку для РФ космос является одной из важнейших отраслей. Это, к тому же, ключевой политический инструмент, ведь Россия сможет предлагать космическую станцию странам, которые не имеют средств на постройку собственной. Например, такими государствами-клиентами может стать Северная Корея.
Также Россия может присоединиться к Китаю, который строит свою КС. Тогда, по мнению французских экспертов, геополитическая карта космоса станет еще больше похожа на земную. Такой шаг позволит Москве и Пекину еще больше сблизиться на политической арене.
Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец призвал Роскосмос разорвать рабочие контакты с США.