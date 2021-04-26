Названы наиболее уязвимые для интернет-мошенников профессии

Москва, 26 апреля. Менеджеры по продажам оказались самой доверчивой категорией специалистов, которые открывают подозрительные письма в 68% случаев.

Что вызывает беспокойство, учитывая, что эти сотрудники имеют доступ к данным клиентам и информации о партнерах компании. Поэтому злоумышленники часто пытаются воздействовать именно на менеджеров, сообщает «Известия».

Особенно страдают сотрудники коммерческих подразделений, которые замотивированы прибылью и много контактируют с партнерами и заказчиками. Они по роду обязанностей должны тщательно проверять почтовые ящики.

Не находятся в безопасности даже эксперты по информационной безопасности, которые открывали фишинговые письма в 38% случаев. Это свидетельствует об изобретательности и ловкости аферистов, заметили авторы исследования.

За последнюю неделю мошенники в Приморском крае обманули 66 жителей. В общей сложности нанесенный ущерб сотрудники правоохранительных органов оценили в сумму, приблизительно равную 9 миллионам рублей.