Эксперт озвучил топ-10 культовых фильмов, недооцененных «Оскаром» 

Лос-Анджелес, 26 апреля. В последние годы у зрителей возникает все больше вопросов к выбору лучшего фильма на премии «Оскар». Кинокритик составил топ-10, когда статуэтку вручили сомнительному кандидату.

Обозреватель портала Spectator Стивен Арнелл отметил, что уже много лет лауреата премии «Оскар» за лучший фильм нередко выбирают очень странным образом. Он назвал обойденные вниманием фильмы, которые стоит пересмотреть.

1990 год

Победитель: «Танцующий с волками».

Выбор критика: «Славные парни».

Лучшей картиной в 1990 был назван «Танцующий с волками», снятый Кевином Костнером. Для именитого актера фильм стал дебютом в режиссуре. Однако Арнелл отдал предпочтение фильму «Славные парни».

По мнению критика, «Танцующий с волками» действительно является неплохим фильмом. Особенно хороши в нем операторская работа и музыка.

«Но сквозит во всем этом какое-то самолюбование Кевина Костнера, принимающего красивые позы перед камерой», — посетовал Арнелл.

Он уверен, что награда должна была достаться за «Славных парней» Мартину Скорсезе, «который на мгновение решил вернуться к миру мафиози и насилия, о котором часто рассказывали его ранние фильмы».

1994 год

Победитель: «Форрест Гамп».

Выбор критика: «Криминальное чтиво».

Арнелл подчеркивает, что вторая картина режиссера Квентина Тарантино «была просто откровением со своей умно переплетенной структурой киноальманаха, описывающего криминальный полусвет Лос-Анджелеса».

1996 год

Победитель: «Английский пациент».

Выбор критика: «Фарго».

Обозреватель напомнил, что фильм «Английский пациент» руки покойного режиссера Энтони Мингеллы неоднократно высмеивали за слишком затянутый сюжет и утомительное повествование. Хорошо принятая критиками работа не смогла достойно встретить испытание временем.

Черную комедию братьев Коэн «Фарго», полагает Арнелл, члены киноакадемии просто не смогли «проглотить». Основным каркасом для фильма стала блестящая игра Фрэнсис Макдорманд, Уильяма Мейси, Стива Бушеми и Петера Стормаре.

1998 год

Победитель: «Титаник».

Выбор критика: «Секреты Лос-Анджелеса».

По мнению критика, «Титаник» серьезно испортили «сцены фальшивого гэльского сумасбродства, упрощенные классовые наблюдения и надуманный роман». Тогда как «Секреты Лос-Анджелеса» являются отлично смонтированным триллером, восходящим к миру нуаров Дэшилла Хэммета и Филипа Марлоу.

1998 год

Победитель: «Влюбленный Шекспир».

Выбор критика: «Спасти рядового Райана».

Арнелл не скрывает своего удивления от присуждения «Оскара» за лучшую женскую роль Гвинет Пэлтроу «за топорное чтение шекспировских строк». Сценарий Тома Стоппарда был остроумным, но этого недостаточно, чтобы назвать картину лучшей.

Фильм же Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана», считает обозреватель, «легко должен был получить главный «Оскар» уже за одни новаторские боевые сцены». Даже сегодня, подчеркивает он, лента прекрасно смотрится, а некоторые приемы создания реализма вошли в современные учебники по кинорежиссуре.

2001 год

Победитель: «Игры разума».

Выбор критика: «Госфорд-парк».

Фильм Рона Ховарда о страдающем шизофренией профессоре в исполнении Рассела Кроу критик называет скучной «приманкой для жюри». В детективе Роберта Олтмена «Госфорд-парк», отмечает Арнелл, все актеры максимально подходят для своих ролей. Особенно он выделил работу Мэгги Смит, воплотившую на экране графиню Трентхэм.

2005 год

Победитель: «Столкновение».

Выбор критика: «Мюнхен».

Фильм Пола Хаггиса «Столкновение» критик отнес к категории: «Какого черта?». По его словам, даже сами актеры не понимали, почему картина имела столь бурный успех. Да и режиссер спустя несколько лет говорил, что это далеко не самая лучшая его работа.

При этом картину Спилберга «Мюнхен», отметил обозреватель, хочется пересматривать, «благодаря ее событийной структуре, содержащей множество прекрасных, а порой и очень щекочущих нервы сцен».

2010 год

Победитель: «Король говорит!».

Выбор критика: «Социальная сеть».

Несмотря на то, что фильм Тома Хупера «Король говорит» получился неплохим, он больше напоминает критику обычный телефильм или «низкобюджетный эпизод «Короны».

Тогда как «Социальная сеть» Дэвида Финчера представляет собой «язвительный портрет» основателя Facebook Марка Цукерберга и запомнилась зрителям.

2014 год

Победитель: «Бердмэн».

Выбор критика: «Отель «Гранд Будапешт».

Арнелл отдал должное отличному замыслу и техническим приемам фильма Алехандро Иньяритту «Бердмэн».

«Используя иллюзию того, что весь фильм снят как единый длинный кадр в стиле «Русского ковчега» Александра Сокурова (2002), режиссер вдохнул новую жизнь в карьеру Майкла Китона», — напомнил обозреватель.

Но, несмотря не отличную постановку Иньяритту, критик отдает предпочтение «Отелю «Гранд Будапешт» Уэса Андерссона. Особенно он отметил великолепную игру Рэйфа Файнса, продемонстрировавшего несравненный комедийный талант.

2018 год

Победитель: «Зеленая книга».

Выбор критика: «Фаворитка».

Арнелл напомнил, что «Зеленую книгу» часто критиковали те, кто посчитал ее фильмом про «белого спасителя», рассказывающим историю в основном с перспективы главного героя Липа.

У проекта, по словам критика, в этот год были очень сильные конкуренты, среди которых «Черный клановец» и «Черная пантера». Но Арнелл отдал свое предпочтение черной комедии «Фаворитка». Обозреватель отметил, что фильм уже значительно повлиял на кинематограф: это можно увидеть по сериалу «Великая» с Эль Фэннинг.