Геологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4 в Тихом океане

Нукуалофа, 26 апреля. Землетрясение магнитудой 6,4 выявили в воскресенье у берегов Королевства Тонга в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков расположился в 202 км к юго-западу от города Нукуалофа, который является столицей королевства. В городе проживает около 22,4 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 234 км. Об угрозе цунами и разрушениях не сообщалось.

Ранее землетрясение в 4,5 балла по шкале Рихтера было зафиксировано в Курильском районе. Об этом информирует пресс-служба регионального главка МЧС. Отмечается, что толчки прошли в 157 километрах юго-восточнее от города Курильск, их очаг находился на глубине 33 километров.